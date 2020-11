Le mandalorien: Baby Yoda est-il la véritable origine de Snoke?

Le quatrième épisode de la deuxième saison de « Le Mandalorien » a laissé une révélation des plus inattendues. Moff Gideon (Giancarlo Esposito) et ses expériences avec le Dr Pershing (Omid Abtahi) sont toujours actifs. Ce complot, présenté dès la première saison, semblait oublié avec la défaite de l’Empire à Nevarro. Cependant, la fin du dernier épisode a montré que non seulement ce n’est pas le cas, mais aussi pour ces expériences la figure de l’Enfant (Baby Yoda) est toujours essentielle.

Dans le chapitre, vous pouvez voir comment la base impériale attaquée par le commandement et la compagnie plusieurs réservoirs de liquide bleu contenant des corps à l’intérieur. Et d’un autre côté, un hologramme de Pershing explique que Ils ont vraiment besoin de Baby Yoda pour être une excellente source de « M », faisant probablement référence aux midichloriens. Il ne faut pas trop de perspicacité pour se rendre compte que les deux sont liés et que tout indique ces corps ont été injectés avec le sang que l’Empire a pu prélever du bébé dans la première saison.

Par conséquent, puisque la particularité de l’Enfant est sa grande sensibilité à la Force, on s’attend à ce que le but de ces expériences génétiques est de créer des soldats avec ce même pouvoir. Une sorte de super soldats clones. Cela correspondrait au profil de Pershing qui, de par son uniforme, on sait qu’il a travaillé sur le Camino dans la création des clones de la République. Avec ces soldats capables d’utiliser la Force, l’Empire pourrait renaître de ses cendres et écraser la nouvelle République nouvellement créée.

Les origines de Snoke?

Cependant, il y a une autre théorie encore plus folle qu’est-ce qui relierait « Le Mandalorien » directement avec la nouvelle trilogie cinématographique de Guerres des étoiles. Et si ces clones que nous avons vus en laboratoire ce sont en fait les clones du guide suprême Snoke? Souvenons-nous, Snoke est en fait une expérience Palpatine afin de continuer à dominer la galaxie avec le Premier Ordre avant de cloner son propre corps et de prendre le commandement.

En fait, dans « Star Wars – Ep. IX: La montée de Skywalker » Plusieurs chars avec les corps de ces clones Snoke ont été vus dans le laboratoire de l’empereur maléfique. Peut-être que ces corps sont liés à ceux que nous venons de voir « Le Mandalorien ». Si c’était le cas et l’Empire a eu le sang de Baby Yoda, cela expliquerait pourquoi Snoke était si puissant dans la Force.

Bien sûr, c’est une théorie un peu folle, mais ce ne serait pas non plus la chose la plus étrange que nous ayons vue dans Star Wars. Quoi qu’il en soit, il semble que les réponses viendront dans les prochaines semaines. À « Le Mandalorien » Il ne lui reste plus que quatre épisodes pour terminer la deuxième saison et les inconnues qu’ils doivent résoudre sont de plus en plus nombreuses. Le vendredi 27, un nouveau chapitre arrivera à Disney Plus Et cela devrait être le moment où toutes les pièces du puzzle commencent à s’emboîter.

