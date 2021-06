Le Mandalorien a ravivé la passion d’Ewan McGregor pour Star Wars

LEGO 75267 Star Wars Coffret de Bataille Mandalorien, Set avec 4 Figurines, Speeder Bike et Mini-Fort

Les enfants peuvent construire une redoutable armée de Mandaloriens, recréer des scènes de la série Star Wars : The Mandalorian et développer leurs propres histoires palpitantes avec ce formidable jouet à construire (75267). Il existe une multitude de batailles à imaginer avec 4 figurines de guerrier mandaloriens Star Wars, chacune équipée d'un fusil blaster, un fort de défense avec un point d'attache pour un fusil blaster, et un speeder bike qui tire des tenons. Une façon amusante pour les jeunes fans de Star Wars de collectionner une armée ; les briques de construction LEGO sont conçues pour donner envie aux enfants de construire et de jouer seuls ou entre amis, en combinant leurs sets LEGO Star Wars. Facile à construire - et à reconstruire après les batailles - le coffret de bataille Mandalorien Star Wars de 102 pièces est un excellent cadeau pour les filles et les garçons de 6 ans et plus, pour un anniversaire, Noël ou une occasion spéciale. Le speeder mandalorien LEGO Star Wars mesure plus de 4 cm de haut, 8 cm de long et 6 cm de large - une taille pratique pour être glissé dans le sac à dos d'un enfant, en compagnie du fort et des figurines, et pouvoir jouer en déplacement. Ce jouet LEGO à collectionner est alimenté par la créativité des enfants - pas de piles nécessaires - de sorte que les aventures avec les personnages de Star Wars ne s'arrêtent jamais ! Instructions PLUS disponible dans l'appli gratuite LEGO Life aide les constructeurs, même les plus jeunes, à développer leurs talents de construction en leur permettant de zoomer, faire pivoter et visualiser une version virtuelle du modèle. Les modèles LEGO Star Wars sont fantastiques pour permettre aux enfants (et aux fans adultes) de recréer des scènes emblématiques de la saga Star Wars, d'inventer leurs histoires ou de construire et d'exposer leurs modèles de collection. Depuis 1958, les briques LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, ce qui garantit qu’elles peuvent toujours être assemblées et séparées facilement - sans avoir recours à la Force ! Les briques et pièces LEGO sont soumises à des tests de chute, chaleur, pression, torsion et autres, afin de s’assurer que chaque set de construction est conforme aux normes de sécurité les plus élevées sur la planète Terre.