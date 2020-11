Le manager de King Von repousse les affirmations de la poupée asiatique

Le manager de King Von conteste le tweet d’Asian Doll révélant les derniers mots présumés du rappeur.

Le décès du roi Von est une autre histoire tragique d’un jeune talent qui nous a été enlevé si tôt. Des rapports ont émergé vendredi dernier au sujet d’une fusillade qui a laissé Von dans un état critique, bien qu’à l’époque, beaucoup étaient optimistes qu’il s’en sortirait. Au cours du week-end, des images de surveillance et des chuchotements de ce qui s’est passé ont circulé sur Internet. Asian Doll, qui pleure la perte de son ex-petit ami, a révélé les derniers mots du rappeur. «Les derniers mots de Van étaient ‘vous les laissez tous se lever sur moi … arrêtez de pleurer, laissez-les me prendre,’ ‘at-elle tweeté. « Vous avez tous quitté mon garçon quand il n’était pas armé et il aurait fauché des mfs pour eux et dépensé ENCORE ET ENCORE de la merde fou Je savais que mon garçon HEART & LOYALTY n’était pas mérité, il va bien, » ajouta-t-elle. Le manager de King Von et PDG de 100K Management, Jameson François, était là la nuit du tournage et a également été abattu. Ce matin, François a critiqué les allégations d’Asian Doll sur ce qui s’est passé. « Laissez une autre personne de l’extérieur proche de Von continuer avec toute cette merde loufoque. Je promets que je vais exposer toute cette merde loufoque, parce que j’étais là et je me suis fait tirer dessus », écrit-il. Bien qu’il n’ait pas mentionné de noms, il a ajouté que les gens qui n’étaient même pas là ne devraient même pas parler de quoi que ce soit comme si c’était un fait. «Vous arrêtez de blâmer les gens, vous ne savez même pas ce qui s’est passé ou qui était impliqué. Vous voyez tous un ange de la caméra et vous pensez que vous l’avez tous compris. [ex]- petite amie, famille ou qui que ce soit », conclut-il. Au cours du week-end, la police a arrêté et inculpé un suspect de la mort du roi Von. Timothy Leeks, 22 ans, a été accusé de meurtre et détenu par la police à l’hôpital où il était soigné pour des blessures par balle. La police a déclaré: « L’homicide de Bennett est clos avec cette arrestation. » Nous vous tiendrons au courant des autres mises à jour.