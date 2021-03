Le mal à l’intérieur ressemble à PT

C’est un peu fou comment une seule démo qui n’est même plus disponible continue d’alimenter une grande partie des titres d’horreur, mais nous sommes ici près de sept ans plus tard et les développeurs ne peuvent apparemment pas en avoir assez. Nous parlons bien sûr de PT, qui a récemment annoncé le jeu PlayStation 5 et PS4 Le mal à l’intérieur est très clairement inspiré par. En fait, le couloir détaillé dans la bande-annonce ci-dessus ressemble incroyablement à ce célèbre couloir, jusqu’au balcon avec une apparence fantomatique. Le jeu sort le 25 mars 2021 pour les deux consoles, il ne reste donc pas longtemps à attendre de savoir s’il ne s’agit que d’une arnaque éhontée ou s’il fait quelque chose de lui-même.

Au moins, la description de YouTube nous donne quelque chose avec quoi travailler: « Evil Inside est un jeu d’horreur psychologique à la première personne. Après la mort de sa mère et l’arrestation de son père pour cela, Mark décide de la contacter en utilisant le tableau Spirituel. Mais il s’estompe, et c’est ici que tout commence … Mark affrontera ses plus grandes peurs pour découvrir la vérité. » Pauvre vieux Mark. Si vous avez hâte d’essayer le jeu maintenant, un prologue gratuit peut être téléchargé via Steam via le lien. Allez-vous faire Evil Inside lors de votre prochain achat? Décidez dans les commentaires ci-dessous.