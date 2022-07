Le making-of de Night of the Living Dead est en préparation, Greg Nicotero réalisera

L’histoire de Nuit des morts-vivants sera raconté dans un prochain film scénarisé sur la réalisation du film. Par date limite, il a été annoncé qu’un nouveau film de making-of sur le film de zombies classique de 1968 est en cours de développement par Monster Agency Productions de Greg Nicotero et Mosaic de Jimmy Miller. Nicotero est quelqu’un qui est devenu une figure majeure de l’horreur zombie à part entière après avoir réalisé près de 40 épisodes de Les morts qui marchent et servir d’EP sur la série à succès AMC.

Il se trouve que Nicotero et Miller sont également de Pittsburgh, tout comme Romero, et l’idée du nouveau film est née lors d’un service commémoratif pour le défunt réalisateur. Les histoires partagées par les vieux amis de Romero sur la façon dont le cinéaste vénéré a pu créer l’un des films d’horreur les plus populaires de l’histoire du cinéma avec un budget minuscule ont été très inspirantes pour Nicotero, comme il le raconte à Deadline.

« Ils n’avaient vraiment aucune expérience », a déclaré Nicotero à propos du Nuit des morts-vivants équipage. « L’un des acteurs était le maquilleur. C’était ce groupe qui avait tourné quelques publicités, assis autour de lui en disant, hé, nous devrions faire un film. Et quelqu’un dans le groupe a dit, oui, ‘Faisons un film d’horreur. Ils gagnent toujours de l’argent. J’adore cet esprit d’un groupe de personnes qui se réunissent sans vraiment savoir ce qu’elles faisaient et qui se frayent un chemin. »

Il a ajouté: «L’une des choses intéressantes pour moi est que lorsque vous regardez le film, il a ce sens du film noir à cause de la façon dont l’éclairage est. Une grande partie de cela est qu’ils n’avaient tout simplement pas d’argent pour s’offrir beaucoup de lumières. Ils ont donc créé un style d’éclairage très unique pour de nombreuses scènes, qui a joué dans le motif de ce Nuit des morts-vivants est à propos. Même lorsqu’ils frappaient les tirages à distribuer, ils utilisaient des pellicules bon marché, il y avait donc beaucoup de contraste. Tout ce qui était noir est devenu noir et tout ce qui était blanc est devenu vraiment blanc. Cela a ajouté à cette étrange ambiance de film noir, qu’est-ce qui va sortir de l’obscurité et m’attraper? Ce fut une tempête d’événements parfaite avec un groupe qui adorait travailler ensemble et retroussait ses manches.

Greg Nicotero réalisera le film

Distribution continentale

Greg Nicotero est sur le point de réaliser le film, qui cherche maintenant des écrivains pour élaborer un scénario. L’idée est de faire un « Ed Wood-film de style qui montre le cœur et le caractère « de Romero tout en racontant l’histoire d’un groupe de cinéastes se réunissant pour faire un film emblématique, bien qu’ils n’aient aucune idée de ce qu’ils faisaient. Le méta-film présentera certaines scènes du film original recréé en noir et blanc, bien que le film soit principalement en couleur, car cela permettra aux téléspectateurs de mieux comprendre ce qu’il a fallu pour assembler les effets spéciaux – comme l’utilisation de chocolat fondu pour servir de sang.

« Je mets George dans la même catégorie que Tobe Hooper ou Wes Craven, ces jeunes cinéastes rebelles non-conformistes qui s’opposaient au système », a déclaré Nicotero à propos de Romero. «George a été l’un des premiers à s’opposer au système. Quand les gens ont dit, vous devez déménager en Californie, vous devez être à Hollywood, il a dit: « Non, je ne le fais pas ». J’ai Hollywood juste ici. Il était fidèle à son équipe, à sa ville, et il a continué à faire tous ses films à Pittsburgh. C’était une autre façon pour George de dire, je ferai les choses comme je veux. Jimmy et moi voulions le célébrer, ainsi que notre maison à Pittsburgh où il a fait ses films.





Le film sans titre n’a pas encore de date de sortie.