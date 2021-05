Un majordome bien-aimé de la Maison Blanche qui a servi 10 administrations présidentielles au cours de sa carrière prend sa retraite après 47 ans.

William « Buddy » Carter termine près de cinq décennies de travail à la Blair House et à la Maison Blanche à la fin de cette semaine, selon CNN.

L’ancienne première dame Michelle Obama a remercié Carter pour tous ses services en partageant vendredi sur Instagram une photo d’elle et de l’ancien président Barack Obama avec Carter de leur séjour de huit ans à la Maison Blanche.

«William ‘Buddy’ Carter prend sa retraite après 47 ans comme majordome à la Maison Blanche et à la Blair House», a-t-elle écrit dans la légende de la photo. « Barack et moi sommes très reconnaissants d’avoir eu sa chaleur, son charme et sa dignité à nos côtés pendant huit de ces années. Il a toujours été quelqu’un sur qui nous pouvions compter, sans faute, et au fil du temps, il est devenu une extension de notre Félicitations, mon pote, pour près d’un demi-siècle de service extraordinaire aux premières familles et à notre pays. «

Les occupants actuels de la Maison Blanche, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden, ont également remercié Carter pour son service.

« Pendant 47 ans, à travers 10 administrations, Buddy Carter a fait partie intégrante de la vie des présidents américains, de leurs familles et de leur maison, la Maison Blanche », ont-ils déclaré dans un communiqué à CNN.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants à Buddy pour sa gentillesse, son service et les moments que nous avons partagés ensemble – il a accompli un travail exigeant avec excellence et joie pendant près d’un demi-siècle, toujours prêt à donner un coup de main. Bien que cela soit difficile à imaginer la vie à la Maison Blanche sans Buddy, nous lui souhaitons le meilleur pour une retraite bien méritée et de nombreuses années heureuses à venir avec Carol et leurs enfants et petits-enfants bien-aimés. «

Carter était aimé des présidents des deux côtés de l’allée.

Il était l’un des deux invités amenés par l’ancienne première dame Melania Trump aux funérailles de l’ancienne première dame Barbara Bush en 2018, et il a également assisté aux mariages de l’ancienne première fille Chelsea Clinton et de Jenna Bush Hager de 45secondes.fr, une fille de l’ancien président George W. . Buisson.

Il a commencé sa carrière à la Blair House, qui est la maison d’hôtes en face de la Maison Blanche, avant de rejoindre le personnel de la Maison Blanche il y a 32 ans sous l’ancien président Ronald Reagan. Il a servi sept présidents en tant que l’un des six majordomes du personnel de la Maison Blanche.

