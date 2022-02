Le maire de Kingstown officiellement renouvelé pour la saison 2

Paramount+ a officiellement annoncé que la série phare de Jeremy Renner, Maire de Kingstown, reviendra pour sa deuxième saison. La deuxième saison récemment annoncée continuera d’explorer les affaires pénitentiaires de la ville de Kingstown, dans le Michigan. La ville elle-même est l’endroit où le système corrompu et inégal est la seule chose qui maintient l’économie locale en marche. Le renouvellement de la saison 2 n’est pas une surprise étant donné que Maire de Kingstown est la deuxième série originale la plus regardée de Paramount + juste derrière de Yellowstone série préquelle 1883.

La famille McLusky sont des courtiers en puissance qui s’attaquent aux thèmes du racisme systémique, de la corruption et de l’inégalité à Kingstown, dans le Michigan, où l’incarcération est la seule industrie florissante. La première saison de la série dramatique a débuté en novembre, la finale de la saison étant diffusée en janvier. La première de la série a attiré 2,6 millions de téléspectateurs sur le réseau linéaire, le deuxième épisode attirant un total de 2,1 millions. Maire de Kingstown était également devenue la première scénarisée la plus regardée du réseau Paramount depuis 2018.

Taylor Sheridan et Hugh Dillon ont co-créé la série tout en étant également producteurs exécutifs. Jeremy Renner a été producteur exécutif en plus de jouer le rôle principal. Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari et Michael Friedman ont également été producteurs exécutifs aux côtés de MTV Entertainment Studios et 101 Studios. Taylor Sheridan lui-même a dit Date limite l’année dernière à propos de la deuxième saison de Maire de Kingstown, qui fait partie de son univers de spectacles, qui comprend également Yellowstone, 1883le prochain Sylvester Stallone-affronté Kansas City, Bass Reeves, homme de la terre, et Lionne.

Alors que les fans n’ont reçu qu’une confirmation pour sa deuxième saison jusqu’à présent, il n’y a pas de détails actuels concernant sa date de sortie pour le moment. Commentant récemment le renouvellement, Antoine Fuqua s’est dit « ravi » de continuer à travailler pour la saison 2, puisque « Maire de Kingstown est un projet si important qui offre un aperçu complet du système carcéral brutal. David C. Glasser a également souligné que c’est une merveilleuse nouvelle qui « montre comme Maire de Kingstown – des histoires originales avec des personnages superposés et des thèmes importants – peuvent prospérer sur Paramount +.

“’Maire de Kingstown‘ est un projet si important qui offre un aperçu complet du système carcéral brutal, et je suis ravi de poursuivre le voyage avec Taylor et son équipe pour la saison 2 », a déclaré Antoine Fuqua, producteur exécutif. « Merci à nos partenaires de Paramount+, 101 Studios et MTV Entertainment Studios d’avoir cru en nous pour approfondir cette histoire. »

Tanya Giles, qui est la directrice de la programmation de Viacom CBS Streaming, a également déclaré : « Avec Maire de Kingstown, Taylor Sheridan et Hugh Dillon offrent un portrait nuancé de la rigueur du système carcéral américain. L’équipe et les acteurs stellaires, dont Jeremy Renner et Dianne Wiest, ont livré un drame intense et stimulant qui a captivé le public et en aspirait plus. Nous sommes ravis d’être le foyer de l’univers en expansion de Taylor Sheridan, et nous sommes impatients de ramener les fans à Kingstown la saison prochaine.

La première saison de Mayor of Kingstown est actuellement disponible en streaming sur Paramount+. La première saison comprenait un total de 10 épisodes. Le site Web d’agrégateur d’avis Rotten Tomatoes rapporte un taux d’approbation de 32 %, avec une note moyenne de 5,8/10, sur la base d’un total de 25 avis critiques. Le casting de la première saison comprenait Jeremy Renner, Dianne Wiest, Kyle Chandler, Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley, Pha’rez Lass et Aidan Gillen.





