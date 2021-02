Le maire de Jérusalem menace d’interdire aux Arabes non vaccinés de fréquenter les mosquées

Pop! Vinyl Figurine Pop! Le Maire d'Halloween Ville - L'étrange Noël de Monsieur Jack

Pour célébrer le retour en Funko Pop! du Maire d'Halloween Ville, Funko lui a résérvé cette adorable pop qui est un must pour tous les fans! Les plus chanceux pourront même profiter de la variante Chase (1 Chance sur 6) ! Cette figurine Pop! mesure environ 9cm et vient dans sa boîte-fenêtre Funko.