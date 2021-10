Le maigre budget de Batman de Robert Pattinson

Le Batman a obtenu une forte poussée et beaucoup d’intérêt de la part des adeptes du héros grâce à la bande-annonce qu’il a présentée dans la deuxième édition de DC FanDome. Dans ce contexte, les images qui rendent compte d’un film sombre et violent ont été présentées. Tu peux voir le cribler et à manchot en action. Aussi Bat Man battant les criminels sans pitié. Tout indique que c’est un film qui fascinera le fandom et captivera le public occasionnel.

Cependant, il convient de noter que le film réalisé par Matt Reeves a un budget de environ 100 millions de dollars. Peu d’argent pour un film qui entend générer des suites et installer son propre univers de personnages loin de ce qui se passe avec lui. DC Univers étendu. Reste à savoir comment le cinéaste en charge de l’action a exploité les ressources.

Le budget de Batman

Pour avoir une idée de combien les studios investissent dans leurs films de super-héros, il faut aller aux infos dures. Batman commence avait 150 millions de dollars, Le Chevalier Noir 185 et Le chevalier noir se lève 250 millions de la pièce verte. Le spectacle visuel de Batman contre Superman il est sorti à Warner 263 millions de dollars.

Pourquoi cette nouvelle entrée dans la mythologie gothique de la chauve-souris avait-elle un budget si maigre ? Peut-être que le producteur a choisi d’être prudent face aux questions qui se posaient sur le protagoniste du film, Robert Pattinson, qui n’a pas un salaire élevé si on le compare à d’autres interprètes qui ont donné vie à Bruce Wayne. Le Batman Il a séduit par ses remorques et il semble que les 100 millions de dollars ont été bien dépensés.

Peut-être Matt Reeves a choisi un chemin avec moins d’effets visuels et un écran vert ajoutant de nombreux effets pratiques et travaille avec des cascadeurs. Peut-être que le cinéaste a choisi de raconter une histoire plus personnelle qui résonne avec le public avec des impacts inattendus qui feraient trembler un autre réalisateur. Peu importe, Le Batman il entend être le coup d’envoi de sa propre saga et veut y parvenir avec 100 millions de dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂