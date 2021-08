Le Mahindra XUV700 lancera le nouveau logo Mahindra, l’insigne « Twin Peaks » sera également introduit sur d’autres SUV Mahindra

in

09 août 2021 13:37:09 IST

Dans une annonce clé avant le lancement de son tout nouveau produit phare, Mahindra et la division automobile de Mahindra ont dévoilé son nouveau logo, qui fera ses débuts sur le prochain SUV Mahindra XUV700. L’appelant la nouvelle « identité visuelle » de la division, Mahindra dit que le logo dénote l’objectif de l’entreprise d’être un fabricant de SUV « sophistiqués et authentiques ». La révélation du nouveau logo marque un « changement stratégique » dans le portefeuille SUV de Mahindra ; un bloc de construction pour une gamme de SUV «authentiques» de nouvelle génération, a déclaré Mahindra dans un communiqué.

Le Mahindra XUV700 – qui devrait faire sa première mondiale dans les prochains jours – sera le premier Mahindra à porter le logo « Twin Peaks », qui sera déployé progressivement sur d’autres modèles, a indiqué la société. Dans le cadre de cet exercice de rebranding, Mahindra déploiera également cette refonte sur 1 300 points de contact de vente et de service dans 823 villes d’ici 2022, avec le charbon de bois comme couleur principale et le gris et le rouge comme accents.

Le logo « Road Ahead » existant de la société sera conservé pour les produits de véhicules utilitaires et le secteur des équipements agricoles, a-t-il déclaré.

« Une facette importante de la conduite du changement consiste à articuler la transformation de notre marque. Notre nouvelle identité visuelle est une manifestation de ce que nous défendons alors que nous construisons une marque de SUV vraiment différenciée et authentique pour l’exploration et l’aventure personnelles », a déclaré Rajesh Jejurikar, directeur exécutif du secteur automobile et agricole, M&M.

Inspiré par la déclaration de la marque « Explore the Impossible », le nouveau logo reflète l’ambition et la capacité de relever de nouveaux défis, a déclaré M&M.

« L’idée derrière le changement d’identité visuelle est d’exprimer ce sentiment libérateur, que vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez – avec un style, un contrôle et une sécurité complets, en emportant votre monde avec vous », a déclaré Pratap Bose, vice-président exécutif et directeur du design. , M&M.

Avec des entrées de PTI

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂