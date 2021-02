Le magnifique jeu d’aventure Minute of Islands arrive enfin à terre sur PS4 le mois prochain

Nous connaissons Minute of Islands depuis environ 18 mois à ce stade, et nous commençons à nous demander quand nous pourrions jouer ce titre d’aventure intrigant. Heureusement, le développeur Studio Fizbin a presque terminé les choses et le jeu est maintenant au coin de la rue. Annoncée aujourd’hui, l’expérience dessinée à la main arrive enfin sur PlayStation 4 le 18 mars 2021.

Si vous n’avez pas suivi le rythme, Minute of Islands est un jeu d’aventure et de puzzle sur Mo, un jeune ingénieur qui tente de sauver les îles titulaires d’une substance toxique. Un style visuel coloré et caricatural dément certains tons plus sombres de l’histoire. En termes de gameplay, il semble que cela impliquera principalement des énigmes environnementales lorsque vous explorerez et aiderez les habitants de l’île.

À surveiller, pensons-nous, mais qu’en est-il de vous? Vous attendez avec impatience Minute of Islands? Prenez une minute dans la section commentaires ci-dessous.