Le magnifique acteur qui pourrait rejoindre Marvel

merveille C’est un Univers qui s’agrandit chaque jour davantage. Cela fait plus d’une décennie qu’elle est devenue l’une des plus grandes franchises de super-héros au monde et, apparemment, elle n’a pas l’intention de cesser de l’être. C’est que, malgré le temps qui passe, elle continue de lancer des productions immenses et admirables et maintenant elle a opté pour le monde des séries.

Après la fin de The Avengers, la phase quatre de merveille l’intégration de nouveaux acteurs au studio a commencé et avec elle. Bien que certains déjà connus soient devenus des protagonistes, comme Loki, Falcón ou le Soldat de l’Hiver, de nouveaux héros sont arrivés dans cette franchise. De plus, la grande preuve en est la première de Éternels où des acteurs comme Angelina Jolie ou Salma Hayek ont ​​fait leurs débuts dans le MCU.

Cependant, tout indique désormais que le studio s’intéresse à un autre acteur qui, apparemment, a déjà eu quelques rencontres avec Kevin Feige. Pendant plusieurs années, l’ensemble du casting de merveille On les considérait comme des galants, mais maintenant ce bel artiste pouvait venir les détrôner. Il s’agit de Jamie Dornan, l’acteur mondialement connu pour avoir joué dans la trilogie de 50 nuances de gris.

C’était le même acteur, qui lors d’une interview avec Le New York Times et en pleine promotion de son nouveau projet, Belfast, a confirmé cette information. Selon ses dires, il est venu discuter avec le responsable de l’étude de la possibilité de « assumer une identité secrète”. De plus, dans le même rapport, Dornan a avoué que cette initiative est portée par ses trois enfants.

« Je pense que vous devez être dans ce monde de la bande dessinée pour vraiment attirer leur attention. Je suis plus ambitieux que je ne l’ai jamais montré. C’est comme un besoin de livrer et de fournir (leurs enfants), très homme des cavernes. Je dois réussir pour le bien de ces précieuses petites personnes» Étaient ses mots exacts. Et, bien qu’on ne sache pas encore si sa participation à merveilleIl s’agit sans aucun doute d’une possible incorporation très attendue par les fans.

