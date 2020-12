«  Le magicien d’Oz  »: le maquillage utilisé dans le film a littéralement rendu les acteurs malades

Nous connaissons tous le classique hollywoodien Le magicien d’Oz comme le film qui suit l’aventure fantaisiste de Dorothy (Judy Garland) après qu’elle et son chien, Toto, aient été emmenés de leur maison au Kansas vers le pays magique d’Oz. Au cours de son voyage, elle rencontre un épouvantail (Ray Bolger), un homme en fer blanc (Jack Haley) et un lion lâche (Bert Lahr). Cependant, elle se retrouve également dans le collimateur de la méchante sorcière de l’Ouest (Margaret Hamilton).

Aussi vénéré que soit le film aujourd’hui, la réalisation du film était une véritable histoire d’horreur. En fait, le maquillage a littéralement rendu les acteurs malades.

Bert Lahr (1895-1967), acteur et comédien américain, Jack Haley (1897-1979), acteur américain, Ray Bolger (1904-1987), acteur américain, Judy Garland (1922-1969), actrice et chanteuse américaine, et Margaret Hamilton (1902-1985), actrice américaine, tout en costume, dans une photo publicitaire du film « Le Magicien d’Oz », 1939. | Collection d’écran argenté / Getty Images

‘The Wizard of Oz’ est l’un des films les plus populaires de tous les temps

Bien que les histoires entourant la réalisation du film soient choquantes, c’est le moins qu’on puisse dire, le pari de MGM a certainement payé. Le film a été réalisé pour 3 millions de dollars (environ 55 millions de dollars aujourd’hui), et il a remporté des critiques élogieuses et des critiques élogieuses, dont deux Oscars. Cela a également fait de Judy Garland une superstar.

Bien qu’il ait été bien accueilli au box-office lors de ses débuts le 15 août 1939, Le magicien d’Oz a eu un second souffle quand il a été diffusé sur CBS pour la toute première fois le 3 novembre 1956.

En 1967, TIME l’appelait «la propriété cinématographique unique la plus populaire de l’histoire de la télévision américaine».

Faire ‘The Wizard of Oz’ était un désastre

Malgré à quel point la comédie musicale était bien accueillie et aimée aujourd’hui, la réalisation du film a été un véritable désastre. Quand il a été tourné dans les années 1930 après la Grande Dépression, et juste avant la Seconde Guerre mondiale, Hollywood a voulu mettre tout en œuvre.

Cependant, à l’époque, MGM n’avait pas la technologie nécessaire pour porter le roman fantastique pour enfants de L. Frank Baum sur grand écran. Comme ils improvisaient tellement et essayaient des choses pour la première fois, les choses sont rapidement devenues désastreuses.

« Certains de ces effets spéciaux n’avaient jamais été réalisés auparavant, » Til fait du magicien d’Oz l’auteur Aljean Harmet a déclaré à TIME. «Il n’y avait pas de syndicats à l’époque. Les stars et les joueurs mineurs étaient des serviteurs sous contrat [for] studios. »

Garland n’avait que 16 ans lorsque le film a été tourné, et elle a été mise sur des tiges et des somnifères pour suivre le tournage exténuant. Il y a eu plusieurs directeurs, de multiples blessures et tant d’autres événements catastrophiques.

Le maquillage utilisé dans ‘The Wizard of Oz’ a rendu les acteurs malades

L’un des pires aspects de la fabrication Le magicien d’Oz était tous les costumes et le maquillage désastreux. Rendre les choses magiques dans les années 1930 était une tâche ardue. L’acteur Buddy Ebsen a été à l’origine choisi comme le Tin Man dans le film. Cependant, il a été hospitalisé à peine neuf jours après le tournage après avoir été empoisonné par les grandes quantités de poussière d’aluminium dans lesquelles il était couvert chaque jour.

Après l’hospitalisation d’Ebsen, il a été remplacé par Jack Haley. L’équipe de maquillage a utilisé un mélange de poudre et de pâte d’aluminium, puis l’a peint sur l’acteur. Haley a rapidement développé une infection à l’œil qui a dû être traitée médicalement.

Margaret Hamilton, qui jouait la méchante sorcière de l’Ouest, a été gravement brûlée pendant le tournage. L’équipe de maquillage a dû se précipiter pour enlever son maquillage cuivré pour qu’il ne s’infiltre pas dans ses blessures.

