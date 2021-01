Le magazine V-Jump montre Gogeta Super Saiyan 4 dans FighterZ

Après avoir été montré dans la bande-annonce de Super Baby 2, nous pouvons voir un peu de Gogeta Super Saiyan 4 dans le dernier magazine V-Jump.

La fusion la plus puissante de Dragon Ball GT arrive sur Dragon Ball FighterZ. Quand? Eh bien, il n’y a pas encore de date, mais Gogeta Super Saiyan 4, la fusion de Son Goku et Vegeta faisant la danse sera à nouveau présente dans FighterZ.

Les HECSPERTS assurent qu’il sera dans le jeu au mois de mars. Ce mois-là, nous avons un événement sur Dragon Ball FighterZ. Plutôt, un nouveau tournoi en ligne de ce jeu qui nous donne tant de joies D’ÊTRE QUE VOUS FACEZ UN MACAC …

Il y a beaucoup de curiosité à voir Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball FighterZ. C’est un personnage que les gens ont demandé dès le premier jour. Nous avons également Gogeta Super Saiyan Blue de la deuxième saison. Ce combattant emprunte des mouvements de Gogeta SSJ4 dans Dragon Ball GT. Les gens craignent que le nouveau personnage n’ait beaucoup d’attaques recyclées, mais rappelons-nous que Dragon Ball est plus gros que ce que l’on voit dans les mangas, les anime canon et d’autres jeux.

On dit que Gogeta Super Saiyan 4 dans FighterZ pourrait avoir des mouvements de Dragon Ball Heroes. Personnellement, je me fiche de la destination des mouvements. Le travail effectué par Arc System Works avec chacun de ses personnages est impressionnant. Il est clair que dans FighterZ on aime voir toutes les références, mais on a le cas d’Android 21. Ce personnage n’apparaît pas dans les mangas ou les anime et possède des mouvements nouveaux et très impressionnants. Je fais partie de ceux qui continuent d’halluciner avec l’animation de son niveau trois dans les airs.

Passe de saison Dragon Ball FighterZ

Avec l’arrivée de Gogeta Super Saiyan 4, FighterZ Pass 3 sera terminé. Kefla, Goku Ultra Instinct, Master Roshi et Super Baby 2 sont les autres personnages que nous pouvons obtenir avec ce season pass 3. Aurons-nous FighterZ Pass 4? Eh bien, le plus sûr et j’espère qu’ils l’annonceront bientôt. Cela me ferait mal d’avoir une si grande base de joueurs et un jeu qui le frappe, ils obtiendraient une seconde période.

Dans les passes 1 et 2 de FighterZ, nous avons Bardock, Broly Z, base Goku, base Vegeta, Zamasu, Vegeto, Cooler, Android 17, Jiren, Videl, Son Goku GT, Janemba, Broly Super et Gogeta Super Saiyan Blue.