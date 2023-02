Le magazine qu’Ellie a trouvé dans The Last of Us existe-t-il ?

hbomax

C’est ce que l’on sait du magazine de contenu pour adultes qu’Ellie trouve dans The Last of Us.

© HBOMaxEllie trouve un magazine curieux dans le quatrième chapitre de The Last of Us

A quelques jours du prochain épisode de Le dernier d’entre nousle dernier chapitre a toujours excité les fans, qui ont été heureux que l’adaptation de la série se poursuive à la lettre la scène dans laquelle Ellie trouve un magazine de contenu pour adultes, c’est pourquoi nous vous disons si le magazine est réels’il a existé ou s’il fait partie seulement de cet univers.

Sans donner de spoilers, rappelons que le troisième chapitre se termine avec Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal) quittant la maison de Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Barlett) et le début du quatrième épisode a un goût sucré après qu’Ellie ait trouvé un magazine porno gay et plaisanté avec Joel.

+ Le magazine qu’Ellie a trouvé existait-il dans la vraie vie ?

Malgré la bonne adaptation qu’ils ont faite du jeu vidéo à la sériele magazine qu’Ellie a trouvé n’existe pas dans la vraie vie et n’appartient qu’au monde de Le dernier d’entre nous. Même les utilisateurs de Reddit a constaté que le magazine dans le jeu vidéo, appelé Bonnet à poil a un site Web sur lequel vous pouvez aller, mais il vous amène à une page dédiée aux peaux d’animaux.

A qui appartenait le magazine ? Bien qu’il n’y ait pas de réponse officielle à cela, les utilisateurs soulignent que le magazine était de Facturepuisqu’il était seul avant de rencontrer Frank et qu’ils en sont même arrivés à d’autres conclusions comme qu’après la maladie de son partenaire, Bill a utilisé le magazine.

+ Quand et à quelle heure le cinquième chapitre de The Last of Us est-il diffusé ?

En raison du Super Bowl LVII, HBO Max a annoncé que pour la seule fois Ils avanceront la première du dimanche au vendredipour que vous puissiez voir le cinquième épisode de Le dernier d’entre nous le vendredi 10 février, à 20h00 m heure du Mexique.

