Le magazine numérique de mai de PCWorld: Le Surface Laptop 4 est arrivé

Dans le numéro de mai

Ce mois-ci, nous évaluons le Surface Laptop 4, deux fois plus rapide. Découvrez nos 10 outils essentiels pour la construction de PC. De plus, découvrez pourquoi les cartes graphiques coûtent si cher en ce moment.

Les autres faits saillants comprennent:

Nouvelles : Les nouvelles puces Ryzen 5000G d’AMD utilisent des graphiques Radeon et doublent les cœurs. De plus, Android perd un énorme innovateur alors que LG cesse de fabriquer des téléphones



: Les nouvelles puces Ryzen 5000G d’AMD utilisent des graphiques Radeon et doublent les cœurs. De plus, Android perd un énorme innovateur alors que LG cesse de fabriquer des téléphones Examen du Lenovo ThinkPad X1 Nano: Lenovo laisse tomber le micro avec son ThinkPad léger, rapide et durable

Lenovo laisse tomber le micro avec son ThinkPad léger, rapide et durable Avis HP Envy 14 (2021): Ce portable de création de contenu à petit budget fait tout

Ce portable de création de contenu à petit budget fait tout Examen du OnePlus 9 Pro: Écran révolutionnaire, caméra évolutive

Écran révolutionnaire, caméra évolutive Critique du SSD Crucial X6 USB: Bon prix, bonnes performances, bon design

Bon prix, bonnes performances, bon design Voici comment: Un autre jour, une autre violation de données. Voici comment voir si vous avez été exposé. De plus, comment éviter de dépasser votre limite de données à large bande

Faits saillants de la vidéo

Regarder: L’Amazon Echo Show 10 de troisième génération est le hub de maison intelligente le plus innovant, le plus sophistiqué et le plus performant de tous les temps. Le moteur sans balais qui fait tourner son écran HD de 10,1 pouces autour d’un arc de 350 degrés attirera votre attention, mais vous découvrirez rapidement de nombreuses autres merveilles en explorant ses capacités.

Lisez vos problèmes sur PC ou Mac

