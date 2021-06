Le magazine Highlights fête ses 75 ans — voici l’histoire de la marque

Les magazines Highlights sont un incontournable de l’enfance pour beaucoup – et cette année, « Highlights for Children » célèbre son 75e anniversaire. Le magazine, que l’on peut trouver dans les salles d’attente et les cabinets médicaux du monde entier, est connu pour ses couleurs vives et ses recherches d’images cachées.

Pour honorer cette étape historique, « Highlights » a créé une version spéciale de leurs recherches d’images cachées emblématiques, mettant en vedette les co-animateurs de la 3e heure d’aujourd’hui et Dylan Dreyer s’est assis avec Pat Mikelson et Kent Johnson, deux dirigeants de la société qui se trouvent également être les descendants des fondateurs du magazine.

Mikelson a déclaré à Dylan que les créateurs du magazine, le psychologue pour enfants Garry Cleveland Myers et l’éducatrice Caroline Clark Myers, avaient toujours rêvé de créer quelque chose de « très, très spécial pour aider les enfants à grandir ».

« Highlights » a créé une recherche spéciale d’images cachées mettant en vedette les co-animateurs de la 3e heure d’AUJOURD’HUI. Magazine de courtoisie

Fondés en 1946 à Honesdale, en Pennsylvanie, les Myers – les grands-parents de Mikelson – ont commencé à vendre le magazine en porte-à-porte, recueillant des milliers d’abonnés en quelques mois seulement. Cependant, le coût d’impression de la publication a conduit à son quasi-effondrement en 1950.

« Ils ont très vite découvert que créer un magazine pouvait coûter très cher », a déclaré Mikelson. « Ils avaient vraiment besoin de trouver d’autres moyens de mettre ce magazine entre les mains des enfants. Ils ont failli faire faillite. »

Les parents de Mikelson ont ensuite rejoint l’entreprise, suggérant de nouvelles méthodes pour maintenir la publication à flot.

« Mes parents ont commencé à expérimenter le marketing direct par courrier et en le mettant dans les cabinets de médecins », a déclaré Mikelson. « Ce sont les choses qui ont vraiment fait grandir Highlights. »

La nouvelle stratégie a été un succès, et pendant une décennie, la publication a pris de l’ampleur. Cependant, en décembre 1960, la tragédie a frappé lorsque les parents de Mikelson sont morts dans un accident d’avion au-dessus de New York.

« Comment vous en sortirez-vous, non seulement en tant qu’entreprise mais en tant que famille ? » a demandé Dylan.

« Toute famille qui a vécu ce genre de tragédie vous le dira, vous le faites », a répondu Mikelson. « Nous pouvons continuer avec ce rêve. »

Depuis lors, la société n’a cessé de prospérer, distribuant plus de 1,3 milliard d’éditions et s’étendant sur de multiples plateformes pour toucher plus de 10 millions de jeunes lecteurs dans 40 pays. Johnson, PDG de l’entreprise et arrière-petit-fils du fondateur, a déclaré que le secret de leur succès est de toujours centrer le point de vue des enfants qui lisent le magazine.

« Je pense que le secret est de toujours regarder le monde à travers les yeux des enfants », a déclaré Johnson.

Avez-vous trouvé toutes les images cachées? Magazine de courtoisie

Le magazine invite les jeunes lecteurs à envoyer des lettres à la publication, et Mikelson a confirmé que ces lettres parviennent réellement aux employés.

« Depuis le tout début, la lettre de chaque enfant a été lue », a déclaré Mikelson. « C’est plus de 2,5 millions. »

Le magazine se concentre également sur le partage d’histoires diverses, en veillant à ce que tous les enfants et les familles se sentent représentés dans les pages colorées de chaque numéro.

« Nous mettons de l’amour dans chaque page, pour avoir le plus grand impact possible sur l’enfant qui va recevoir ce magazine », a déclaré Johnson. « Le secret, c’est que c’est un travail vraiment difficile de la part de personnes qui se consacrent professionnellement à cette idée d’aider les enfants à devenir le meilleur d’eux-mêmes. … C’est à travers l’histoire que nous construisons de l’empathie pour les autres autour de nous. »

