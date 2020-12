Le magazine Boyz nomme un rédacteur trans après la réaction violente de l’Alliance LGB

Rebecca Tallon de Havilland, pionnière trans et défenseure du VIH, a été nommée rédactrice en chef des affaires transgenres chez Boyz. (Twitter)

Magazine gay britannique assiégé Boyz a nommé un rédacteur en chef des affaires transgenres dans un effort pour apaiser les blessures divisées par son soutien à LGB Alliance.

Rebecca Tallon de Havilland, auteure et militante pour la santé sexuelle, a accepté ce nouveau poste lundi 30 novembre à la suite d’une réaction violente contre la publication basée à Londres pour son soutien au groupe de pression anti-trans.

La publication a fait l’objet de critiques après avoir été partagée et a cherché à encourager les lecteurs à «écouter» l’Alliance LGB. Après qu’une série d’annonceurs et de revendeurs ont rompu leurs liens avec Boyz en réponse, les responsables du magazine se sont excusés et ont insisté Boyz ne sont pas «transphobes».

Boyz Le rédacteur en chef du magazine et cofondateur David Bridle, d’abord agressif envers les critiques après avoir doublé son soutien à l’Alliance LGB, a accueilli de Havilland dans un communiqué publié dans Boyz.

Un nouveau rédacteur en chef des affaires transgenres cherche à « construire un pont » après Boyz contrecoup

«Je suis ravi que Rebecca ait choisi d’assumer ce nouveau rôle malgré les circonstances difficiles Boyz a fait face récemment », dit-il.

«Je suis vraiment désolé pour la détresse que j’ai causée dans la communauté transgenre à la suite de mes actions et j’espère qu’avec l’aide de Rebecca je pourrai reconstruire ces relations avec la communauté trans et nos fidèles Boyz lecteurs et supporters. »

Avec de Havilland prenant le nouveau poste Boyz ‘s éditorial, elle apporte avec elle une expérience tenace de plusieurs décennies d’activisme pour les droits des trans et le plaidoyer contre le VIH.

Elle a été la première personne trans connue à subir une chirurgie d’affirmation de genre en 1991 en Irlande et a depuis travaillé sans relâche avec l’organisation caritative LGBT + Terrence Higgins Trust ainsi qu’au 56T et TransPlus au 56 Dean Street, une des meilleures cliniques de santé sexuelle de Soho.

«Je me suis senti triste et bouleversé quand je l’ai vu pour la première fois sur les réseaux sociaux», a déclaré de Havilland dans une déclaration, «mais ensuite j’ai pensé à comment pourrions-nous construire un pont pour que notre communauté progresse.

«Je suis tellement content d’avoir contacté car j’ai toujours été fan de Boyz magazine dans le passé et comment vous avez géré mon histoire l’année dernière pour la Journée mondiale du sida avec une telle sensibilité était charmant.

«Je veux faire partie de la solution qui nous rassemble, ce qui, je suis ravi, c’est aussi ce que vous voulez. De plus, si je n’avais pas eu une seconde chance il y a quelques années, je ne serais pas ici aujourd’hui!

Les fondateurs de l’Alliance LGB ont défendu le travail avec la Fondation Héritage anti-LGBT + et anti-avortement et ont refusé de dénoncer ses partisans néonazis et homophobes, bien que celle-ci cherche à se positionner comme un «groupe de défense des droits des LGB».