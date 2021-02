Le MacBook Air M1 de 256 Go, incroyablement rapide, vient d’atteindre son plus bas niveau

Le nouveau MacBook Air M1 d’Apple est une excellente machine à un prix avantageux, mais l’offre d’aujourd’hui en fait pratiquement un achat impulsif. Amazon vend le MacBook Air 256 Go M1 pour 929 € Supprimez le lien non-produit, réduisant de 70 € le PDSF et marquant un nouveau prix bas. La seule mise en garde est que ce prix n’est disponible que dans le modèle or.

Cette version du MacBook Air comprend un écran Retina de 13,3 pouces, 256 Go de stockage intégré et 8 Go de RAM. Il dispose également d’une caméra FaceTime pour les appels vidéo, de deux ports Thunderbolt / USB 4 et d’une prise casque 3,5 mm. Nous avons examiné ce MacBook Air en novembre en lui attribuant 4,5 étoiles et un prix du choix des éditeurs tout en le qualifiant de « début absolument époustouflant pour le silicium Apple dans un Mac ».

Bien sûr, la star du spectacle est la puce M1 qui dispose d’un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Un GPU à 7 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Nous avons constaté que cette puce fonctionne très bien lorsqu’elle est en mode émulation pour exécuter des programmes conçus pour les Mac Intel, mais lorsque vous utilisez un logiciel natif, elle bourdonne.

Donc, si vous recherchez un excellent ordinateur portable avec beaucoup de vitesse et un peu de bling, c’est l’offre qu’il vous faut.

