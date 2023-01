Le lycée public de l’Utah a envoyé des contrats d’abstinence uniquement aux étudiants

Quiconque s’oppose à l’éducation sexuelle basée uniquement sur l’abstinence dans les écoles sait qu’il s’agit d’un programme basé sur la fantaisie.

À savoir, le fantasme que si nous ne donnons aucune information à nos enfants sur le sexe, ils ne comprendront pas comment l’avoir. Mais il peut être surprenant qu’il repose également sur autre chose : la manipulation.

Comment, demandez-vous? Regarde.

L’école a envoyé des contrats d’abstinence uniquement aux élèves en tant qu’éducation sexuelle

Photo : auteur

Ce sont de véritables feuilles de travail envoyées à la maison avec des étudiants qui suivent un cours d’éducation sexuelle à la Copper Hills High School à West Jordan, UT, en 2015. Je le répète : ce sont de VRAIES.

Regardons-les de plus près, d’accord ? Voici quelques éléments réels de ces feuilles de travail :

Je refuse de ressentir le mal émotionnel qui vient des relations sexuelles avant le mariage : culpabilité, déception, inquiétude et rejet.

Je refuse d’entrer dans le mariage avec des bagages inutiles de relations passées.

Je refuse de mettre en danger ma capacité à avoir des enfants.

Je refuse de compromettre ma relation future avec mon conjoint.

Je refuse de perdre (sic) le contrôle de ma vie, de mes objectifs futurs ou de mes rêves.

Je refuse de décevoir mes parents.

Digérez ça une minute. Ces feuilles de travail ne font pas que renforcer l’idée que le seul rapport sexuel protégé n’est pas un rapport sexuel ; ils disent carrément à nos enfants que le sexe est susceptible de ruiner leur vie.

Menacer de perdre l’approbation parentale, l’amour futur, les futurs enfants et la réalisation d’objectifs et de rêves est assez intense — et assez dégoûtant.

Qui a besoin de fournir aux enfants des informations et une perspective appropriées et factuelles lorsque vous pouvez simplement utiliser le chantage émotionnel pour les amener à faire ce que vous voulez ?

« Mais attendez, » vous pouvez dire, « certains d’entre eux sont des risques réels d’avoir des relations sexuelles. Ils ne sont pas faux. » Oui, ils sont.

Peu importe le morceau de vérité qui peut être enfoui en eux, les tactiques de peur et la honte sont toujours mauvaises. Toujours. Toujours. Toujours.

La honte dit aux enfants qu’ils sont mauvais de faire quelque chose de très normal et cela les empêche de faire des choix intelligents et sains comme acheter et utiliser des préservatifs, prendre un contraceptif ou se faire tester (et traiter) pour les infections sexuellement transmissibles.

La honte les empêche de parler à quelqu’un en qui ils ont confiance de grandes décisions comme avoir des relations sexuelles et de pouvoir discuter de tout sentiment inattendu qu’ils pourraient ressentir à la suite de cela.

La honte empêche les conversations entre partenaires sur le consentement, les limites, la protection et les émotions.

Écoutez, certaines de ces déclarations contiennent des morceaux de vérité, mais elles sont enveloppées dans un langage tellement manipulateur que la partie importante du message se perd.

Une IST peut-elle potentiellement causer l’infertilité ? Oui, absolument oui.

Ne devrions-nous donc pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos adolescents sachent qu’il s’agit d’un risque réel qui ne devrait pas être rejeté comme une tactique alarmiste axée sur l’agenda ?

Ne devrions-nous pas veiller à ce qu’ils sachent comment non seulement éviter d’en contracter un, mais reconnaître les symptômes et se faire soigner ? Cela ne semble-t-il pas être un meilleur plan de match que d’essayer de les terrifier pour qu’ils se conforment ?

Ne devrions-nous pas leur parler de la façon d’éviter que leurs rêves ne déraillent en utilisant le contrôle des naissances, en obtenant un plan B ou en comprenant toutes leurs options si elles avaient une grossesse non planifiée ?

Plutôt que de leur dire qu’ils peuvent mettre en péril une relation avec leur futur conjoint, ne devrions-nous pas leur dire que ce qu’ils font de leur corps est leur choix, et que tout futur partenaire qui les dévaloriserait pour ces choix n’est pas un partenaire qui vaut ayant?

Ne sont-ce pas les meilleures conversations à avoir ?

Même certains des points de la feuille de calcul qui semblent corrects en surface sont pleins d’horribles une fois que vous regardez d’un peu plus près. Les déclarations sur le fait de ne pas utiliser quelqu’un d’autre ou d’être utilisé pour des besoins physiques sont excellentes – sauf qu’ici, cela assimile tout sexe à un cas d’utilisation ou d’utilisation.

Cette croyance deviendra difficile à ébranler sur la route. La partie sur le fait de ne pas violer les limites de quelqu’un d’autre est géniale et s’approche presque de l’enseignement de l’idée du consentement. Mais les élèves ne devraient-ils pas alors être encouragés à déterminer leurs propres limites au lieu de se voir dicter leurs limites ?

Nous ne permettrions pas à un rendez-vous, dont le seul but est le sexe, d’être chargé de dire à nos enfants quand ils devraient dire oui. Alors pourquoi permettons-nous à un enseignant, dont le seul objectif est l’éradication des relations sexuelles avant le mariage, d’être chargé de dire à nos enfants quand dire non ?

Après tout, le consentement concerne ces deux choses, et personne ne devrait leur retirer ce pouvoir.

La deuxième feuille qui a été envoyée à la maison avec ces étudiants était un contrat. Comme devoirs, ils devaient signer un engagement de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. De nouveau, c’est dans un lycée publicpas un bal de pureté chrétien évangélique.

L’inadéquation de cela est époustouflante. Depuis quand est-il acceptable pour un adulte en position d’autorité de s’enquérir des choix sexuels d’un adolescent ?

Quand est-ce devenu acceptable pour eux d’imposer leur moralité à nos enfants et de leur demander de la respecter ? Nous ne tolérerions pas qu’un enseignant mormon oblige un enfant à signer un contrat pour renoncer au café, un enseignant juif obligeant les enfants à en signer un pour rester casher, ou un enseignant musulman demandant aux enfants d’en signer un en promettant de se couvrir la tête. Alors pourquoi est-ce que ça va?

Et qu’en est-il des enfants qui ont déjà eu des relations sexuelles, comme certains l’ont sans doute fait ? Comment cette « éducation » leur sert-elle ?

Comment les portions massives de honte, de culpabilité et de peur les aident-elles ? Ils ne le font pas.

Parce que le fait est que ces programmes ne sont pas destinés à éduquer ; ils sont destinés à contrôler, et ils ne devraient pas faire partie de notre système d’éducation, point final.

Gwen Hutchings est écrivaine, stratège de contenu et rédactrice. Elle travaille avec plusieurs marques, dont Sundance Catalog, Madly Wish, Redmond Minerals et Single Dad Laughing.