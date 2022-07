Le lutteur et acteur John Cena figurera désormais dans Fortnite, selon Epic Games

La tenue John Cena avec les styles « T-shirt » et « Dans le ring » sera disponible à l’achat dans le jeu à partir du 28 juillet à 06h00.

Sont également disponibles l’emote U Can’t C Me, la pioche à gant gonflable et le ceinture de dos du champion de la WWE. L’équipement ne changera pas le gameplay ou ne rendra pas le joueur invisible, selon les développeurs, qui l’ont clairement indiqué séparément.

L’Epic SummerSlam, une collaboration plus large entre Jeux épiques et WWE, c’est là que Cena apparaît dans Fortnite. De plus, les cosmétiques croisés de la WWE seront également introduits dans d’autres jeux vidéo publiés par Epic Games, tels que Rocket League et Fall Guys.

Par exemple, Fall Guys ajoute des tenues pour Asuka, Xavier Woods et The Undertaker, tandis que Rocket League fournit des décalcomanies pour Roman Reigns et John Cena.

Il peut être important de noter qu’Epic Games a déclaré sans équivoque que la tenue John Cena ne vous rend pas réellement invisible dans le jeu vidéo.

Plus généralement, le chapitre 3, saison 3 : Vibin’ est actuellement en cours pour Fortnite, qui est actuellement jouable sur toutes les principales plateformes à l’exception d’iOS.

Cependant, Xbox Cloud Gaming propose une solution de contournement pour cela. Afin de promouvoir le jeu et d’attirer de nouveaux utilisateurs, Fortnite a continuellement ajouté des skins comme celui de John Cena au jeu. LeBron James, une star de la NBA, a rejoint Fortnite l’année dernière à titre d’exemple.