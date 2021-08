Le lutteur américain qui a remporté la médaille d’or dans les dernières secondes explique comment il l’a fait

Le lutteur américain David Taylor a fait face à une tâche ardue avec 23 secondes à jouer dans la finale des 86 kilos en style libre contre le médaillé d’or olympique et champion du monde Hassan Yazdanicharati d’Iran jeudi.

Affrontez l’un des meilleurs lutteurs du monde ou repartez avec une médaille d’argent.

L’ancienne star de Penn State, surnommée « The Magic Man » pour ses exploits en fin de match, a sorti un lapin du chapeau dans le plus grand combat de sa vie lorsqu’il a tiré pour un retrait rapide comme l’éclair à deux jambes dans le dernières secondes pour une victoire de 4-3 à couper le souffle.

« J’ai envoyé un texto à mon entraîneur plus tôt dans la semaine après avoir regardé beaucoup de sports olympiques et j’ai dit: » Vous devez vouloir être ici, vous devez le vouloir « », a déclaré Taylor à Craig Melvin à la 3e heure d’AUJOURD’HUI vendredi. « Je pense que cela résume vraiment tout. Il vous reste 20 secondes, la médaille d’or est en jeu, vous atteignez l’objectif de votre vie, et soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, et j’ai trouvé un moyen. J’ai trouvé un moyen pour obtenir ce retrait. »

David Taylor a célébré sa victoire en remportant la médaille d’or dans la finale de lutte libre masculine de 86 kilogrammes après un retour passionnant. Léa Millis / .

Taylor, 30 ans, a levé les bras en signe de triomphe, laissant échapper un cri primitif et tombant à genoux avec émotion après avoir remporté l’or à ses premiers Jeux olympiques.

« Nous pratiquons cela tout le temps, quel est votre meilleur retrait avec peu de temps, et peu de fois en catch vous avez vraiment la chance de saisir cette opportunité », a déclaré Taylor. « Et c’était là sur la plus grande scène, et vraiment mon instinct a pris le dessus, et avant que je le sache, je le percutais avec cette double jambe (takedown) sur le dessus. Et je me disais: » Je dois juste serrer ça gars pendant 15 secondes, je ne veux pas me remettre sur pied », et j’ai pu assurer la victoire. »

Taylor a poussé un cri triomphal après sa victoire de retour. Léa Millis / .

Yazdanicharati avait remporté l’or dans une catégorie de poids inférieure aux Jeux olympiques de 2016, et il avait remporté le titre mondial à 86 kilogrammes en 2017 et 2019. Taylor avait confiance qu’il pouvait battre Yazdanicharati parce qu’il l’avait fait à la Coupe du monde 2017 et encore en 2018, en route pour remporter le titre mondial des 86 kilogrammes.

Yazdanicharati a pris une avance de 3-2 avec 1:30 à jouer, et Taylor a réalisé que c’était maintenant ou jamais. Il a tiré deux fois pour des mises au sol et a été refusé avant une réinitialisation avec 23 secondes restantes, ce qui lui a permis d’avoir une dernière chance.

Taylor a marqué un retrait à la dernière seconde pour battre l’Iranien Hassan Yazdanicharati et remporter l’or à Tokyo. Jack Guez / AFP – Getty Images

« Nous appelons cela un sprint, et je pense que souvent dans la lutte, lorsque vous vous approchez trop de la fin d’un match, les gens attendent trop longtemps », a-t-il déclaré. « Ils peuvent commencer avec 20 secondes restantes. Vous n’avez qu’une seule opportunité, et j’ai commencé la mienne à une minute, et j’ai été arrêté deux fois avant cela (retrait final). Et puis nous sommes revenus à ce coup de sifflet de départ avec 23 secondes restantes, et votre instinct s’enflamme. »

Les exploits de dernière seconde sont rapidement devenus une signature de la lutte de l’équipe américaine à Tokyo. Gable Steveson a fait mieux à Taylor vendredi lorsqu’il a enregistré deux retraits dans les 13 dernières secondes, dont un à la sonnerie finale, pour étourdir le triple champion du monde Geno Petriashvili de Géorgie pour remporter la médaille d’or de 125 kilogrammes.

Le lutteur de 275 livres a ensuite fait un backflip en fête.

La victoire de Steveson a continué des Jeux olympiques incroyables pour la lutte de l’équipe américaine, qui a remporté sept médailles et au moins une autre en cours. C’est le total le plus élevé depuis qu’ils ont remporté huit médailles au total aux Jeux olympiques de 1996, et cela vient après qu’ils n’en aient remporté que trois à Rio de Janeiro en 2016.

Les cinq membres de l’équipe masculine de style libre ramènent des médailles à domicile, et trois femmes sont également montées sur le podium. En plus de Taylor et Steveson, Kyle Dake a remporté le bronze dans la catégorie des 74 kilogrammes, et l’olympien pour la première fois Thomas Gilman a décroché le bronze à 57 kilogrammes.

Le médaillé d’or en titre Kyle Snyder ira chercher une autre médaille d’or samedi lors d’une confrontation avec son compatriote champion olympique 2016 et quadruple champion du monde Abdulrashid Sadulaev du Comité olympique russe lors de la finale des 97 kilogrammes.

Tamyra Mensah-Stock a remporté l’or dans la catégorie féminine de 68 kilogrammes, Adeline Gray a remporté l’argent dans la catégorie de 76 kilogrammes et Helen Maroulis a remporté le bronze à 57 kilogrammes.

Taylor a essentiellement tout résumé en rayonnant avec la médaille d’or autour du cou AUJOURD’HUI vendredi.

« Je ne peux pas me plaindre, » dit-il avec un sourire.