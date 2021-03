Le Louvre met gratuitement à disposition de tous son catalogue complet: 482000 œuvres d’art en ligne désormais accessibles

En 2020 et même en 2021, beaucoup de choses que nous avons faites en personne sont devenues un sujet en ligne. Les rencontres entre amis, le travail ou les premières de films sont passés respectivement des bars, des bureaux et des cinémas à l’ordinateur. Aussi les musées, et le dernier à le rejoindre est l’un des plus importants au monde et propriétaire du tableau le plus célèbre qui existe: Le Louvre à Paris et sa Mona Lisa.





Comme annoncé par le musée français, ils mettent dès aujourd’hui leur catalogue d’œuvres d’art à la disposition de tous en ligne. Ça signifie être en mesure de voir en détail environ 482000 œuvres d’art qui comprennent également la Joconde ou la Vénus de Milo, deux de ses œuvres les plus représentatives.

Louvre a également été touché par la pandémie mondialeIls ont dû fermer en mars 2020. Bien qu’en juillet, ils aient rouvert leurs galeries à 70% et avec des mesures très strictes pour les visiteurs, en octobre, ils ont de nouveau fermé. Aujourd’hui, un an après le début de la pandémie, ils s’ouvrent entièrement en ligne et totalement gratuits.

Les 482000 œuvres d’art Ils comprennent également ceux du Musée national Eugène-Delacroix et des sculptures des jardins des Tulleries et du Carrousel.. Toute la collection du Louvre est consultable en ligne, y compris les pièces actuellement exposées, ainsi que celles en prêt ou en stock. Pour ce faire, il est possible de rechercher des collections directement avec le moteur de recherche et ses filtres avancés ou de visiter virtuellement le musée grâce à sa carte virtuelle.

Comme ils l’indiquent, les visiteurs peuvent explorer chaque œuvre d’art en détail et également voir sa description et les sujets connexes. De même, il est possible explorer des œuvres d’art par des collections réalisées par le musée selon le thème, l’origine ou le lien commun entre les œuvres.

COVID-19 et présence en ligne

Avec l’arrivée de la pandémie dans différentes parties du monde, les musées ont commencé à fermer alors que les confinements devenaient une réalité. L’une des initiatives prises a été de publier en ligne le catalogue des œuvres d’art en tout ou en partie.

Parmi les musées qui ont fait cela nous avons le British Museum, le Smithsonian, le Prado ou le Guggenheim entre autres. L’accès aux œuvres d’art est plus confortable que jamais, et en grande partie grâce à des initiatives comme celles d’installations traditionnelles intégrant les avantages de la technologie.

Via | Presse du Louvre