Le look de Hopper dans Stranger Things Saison 4 a dû changer à cause de Black Widow

Dans une étrange coïncidence, l’acteur David Harbour devrait incarner Alexei Shostakov alias Red Guardian dans le prochain Veuve noire film. Dans l’aventure MCU, le personnage de Harbour est un super-soldat russe qui a passé beaucoup de temps en prison. Pendant ce temps, l’acteur devrait également reprendre son rôle de Jim Hopper pour la quatrième saison de Choses étranges, dans lequel Jim a été capturé et placé dans une prison russe.

Dans une interview avec Jimmy Kimmel, Harbour a révélé qu’il devait prendre des photos de son look depuis les décors de Veuve noire et les envoyer aux créateurs de Choses étranges pour s’assurer que le look de Hopper pour la quatrième saison ne soit pas trop similaire.

« J’avais commencé à laisser pousser mes cheveux, mais ensuite j’ai été jeté dans cette autre chose pour jouer un prisonnier russe. J’avais ces cheveux longs et cette barbe et j’étais grand et j’ai pensé: » Je ne peux pas être le même gars avec cheveux longs et barbe dans la même prison. Alors je prenais des photos du [Black Widow] mis à l’insu de qui que ce soit et les envoyer à [Stranger Things creators] Les Duffer Brothers, en s’assurant qu’ils n’utilisaient pas les mêmes couleurs que l’ensemble et que le look était différent et les tenues étaient différentes. J’ai continué à envoyer ces photos et finalement à la fin, j’avais tous ces cheveux et cette barbe et nous avions prévu de le faire de cette façon, mais je me suis dit: « Les gars, nous ne pouvons pas faire ça, je sors avec ce film Marvel , je ne peux pas avoir la barbe et les cheveux.’ Nous lui avons donc proposé un tout autre look, nous lui avons fait raser la tête. »