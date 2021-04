Le logo Loki en constante évolution contient un message caché révèle Tom Hiddleston

En l’absence de tout nouveau film MCU, les fans ont afflué vers Disney + pour profiter des offres petit écran de la franchise, qui a commencé avec WandaVision et a continué avec Le faucon et le soldat de l’hiver. La prochaine étape est Loki, dans lequel Tom Hiddleston revient en tant que Dieu du mal. Dans une interview avec Empire, l’acteur a expliqué comment le logo de sa mini-série solo donne un indice sur le sujet de la série.

«Je veux préserver la fraîcheur du spectacle pour le moment où il émerge, mais il faut penser à [show’s] logo, qui semble rafraîchir et restaurer. La police de la façon dont Loki est épelé semble continuer à changer de forme. Loki est le métamorphe par excellence. Sa nature mercurielle est que vous ne savez pas si, à travers le MCU, il est un héros ou un méchant ou un anti-héros. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Il change littéralement et physiquement de forme en garde asgardienne ou en Captain America à plusieurs reprises. Thor parle de la façon dont il pourrait se transformer en serpent. «

Dans Avengers: guerre à l’infini, Loki a été assassiné aux mains de Thanos. Mais alors dans Avengers: Fin de partie, un Loki du passé a réussi à s’échapper de la chronologie principale à l’aide d’une pierre à l’infini. La mini-série à venir suivra cette version de Loki alors qu’il est capturé par la puissante Time Variance Authority (TVA), et forcé de partir en mission pour lui permettre de restaurer la chronologie dans son ordre naturel.

Alors que le Loki qui est mort aux mains de Thanos était un bon gars, le Loki qui est capturé par la TVA est toujours le méchant qui a tenté de prendre le contrôle de la Terre avec l’aide des Chitauri. Cela signifie que le personnage fera à nouveau le voyage de méchant en héros. Selon Hiddleston, cette nouvelle version de Loki est à la recherche de sa véritable identité, après une vie passée à porter des masques différents.

«Je pense que ce logo métamorphe pourrait vous donner une idée que Loki, la série, concerne l’identité et l’intégration des fragments disparates des nombreux moi qu’il peut être, et peut-être des nombreux moi que nous sommes. Je pensais que c’était très excitant parce que j’ai toujours trouvé Loki une construction très complexe. Qui est ce personnage qui peut porter autant de masques, changer de forme et semble changer son sentiment extérieur sur un six pence? «