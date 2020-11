Le logo G2 comme carte de Among Us? C’est l’idée d’un fan

Parmi nous C’est l’un des grands phénomènes de l’industrie du jeu vidéo depuis des semaines, unissant des millions d’utilisateurs du monde entier dans des jeux coopératifs dans lesquels il faut trouver un imposteur. Le succès soudain du jeu a fait que ses créateurs n’avaient pas autant de contenu sous la main qu’ils l’auraient souhaité, même si petit à petit nous comptons sur un aperçu des actualités qui nous attendent. De même, nous voyons aussi comment les fans eux-mêmes apportent leur grain de sable.

Parmi nous et G2, unis dans le jeu lui-même?

Maintenant merci à Ibai Llanos, la figure populaire qui fait partie de G2, nous avons vu à quoi ressemblerait une carte de Among Us si elle avait le logo G2 comme base. Ensuite, nous vous laissons avec plusieurs images de la carte en question, qui a été conçue par @nachosanchezgz:

Ibai Llanos susmentionné a tellement aimé le design de la carte qu’il a lancé une proposition sous forme de doute sur le compte Twitter officiel Among Us: Combien de retweets seraient nécessaires dans son tweet pour que cette carte fasse vraiment partie des cartes du jeu? Pour le moment, il faut souligner qu’il n’y a eu aucune réponse des développeurs, mais il ne fait aucun doute qu’avec le poids de G2 dans le monde de l’eSport, ce serait une variante très appréciée des utilisateurs.

Enfin, nous rappellerons à ceux qui souhaitent en savoir plus sur Among Us qu’ils ont été annoncés il n’y a pas si longtemps. les futurs plans du jeu au niveau des mises à jour. Dans l’article suivant, vous trouverez tout ce qui a été révélé alors:

Parmi nous est disponible sur les appareils avec des systèmes Android et iOS aussi pour PC.

