Le logo et l’art conceptuel de Prey chassent les prédateurs dans le monde de la nation comanche

Notre premier regard sur Proie a été révélé par le biais d’un nouveau concept art publié par 20th Century vendredi. Le taquine le Web peu de temps après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Prédateur 5 a été officiellement intitulé comme Proie avec des plans pour sortir sur Hulu en 2022. L’illustration nous donne un aperçu du personnage principal du film, Naru d’Amber Midthunder, avec un prédateur tapi dans le brouillard derrière elle. Une autre photo présente le film Proie titre avec le classique Prédateur Police de caractère.

Une toute nouvelle entrée dans le #Prédateur franchise, « Prey » se déroule dans le monde de la Nation Comanche il y a 300 ans. Voir le film original réalisé par Dan Trachtenberg (« The Boys », « 10 Cloverfield Lane ») uniquement sur @Hulu en 2022. pic.twitter.com/hAp0BGwoeH – Prédateur (@Predator) 12 novembre 2021

Proie est une préquelle de la franchise, remontant au début pour révéler la visite sur Terre d’une certaine menace extraterrestre. Situé dans le monde de la nation Comanche il y a 300 ans, la préquelle suit Naru, une « guerrière habile qui protège farouchement sa tribu contre un prédateur extraterrestre hautement évolué ». Mettre le prédateur dans un tout nouveau cadre est destiné à redonner de la fraîcheur à la franchise, et le producteur John Davis a même taquiné que ce nouveau film était à égalité avec l’original bien-aimé.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Ce sera, je crois, le deuxième meilleur — ou le premier… ou il sera peut-être égal au premier. N’est-ce pas ? » David a dit à Collider. « J’ai l’impression que le premier était un film merveilleux et intéressant et je sais ce qui a fonctionné. J’ai l’impression que nous n’y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c’est un complément digne du premier un. Ça va être aussi bon. «

Davis a également déclaré: « Cela remonte à ce qui a fait l’original Prédateur travail au cinéma. C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, capable de battre une force plus forte, plus puissante et bien armée. »

Dan Trachtenberg (10, voie Cloverfield) dirige Proie sur un scénario de Patrick Aison (Royaume). Pendant un certain temps, le projet tournait sous le titre provisoire de Crânes, en partie parce que Trachtenberg essayait de cacher qu’il s’agissait d’une nouvelle Prédateur film. Lorsque ce chat était sorti du sac, Trachtenberg s’est toujours abstenu de divulguer des détails, et il n’était pas clair s’il s’agirait d’une suite à celle de Shane Black. Le prédateur. Nous savons maintenant que cette préquelle nous ramène plutôt des siècles dans le passé.

On ne sait pas si le film recevra une cote R, mais Davis a suggéré que le studio pourrait le réduire juste assez pour obtenir une cote PG-13. Peut-être que maintenant qu’il a jeté son dévolu sur une maison de streaming à Hulu, il n’y aura pas autant d’accent sur la censure du contenu pour une note plus douce. Dans tous les cas, il sera intéressant de voir comment cette franchise avance dans une période totalement différente, même si cela signifie qu’il n’y a aucune chance que la star originale Arnold Schwarzenegger ait une apparition surprise en tant que néerlandais.

Proie sortira sur Hulu à l’été 2022. Une date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée. Les nouvelles sur Proie sort avec de nombreux autres grands projets en cours associés à Disney pour Disney + Day.

Sujets : Prédateur