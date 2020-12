Le logo du livre de Boba Fett et les détails de la série Disney + révélés

Nous n’avons pas vu le dernier de Boba Fett dans une galaxie lointaine, très lointaine. Nous allons le voir beaucoup plus en décembre 2021 sur Disney +, car le chasseur de primes bien-aimé obtient le sien Guerres des étoiles séries, Le livre de Boba Fett. Cela a été tease pour la première fois dans une séquence post-crédit après la finale de la saison de The Mandalorian saison 2. Maintenant, nous avons la confirmation que le projet surprise est bien une série. De plus, Lucasfilm a publié le logo officiel de la série.

Le livre de Boba Fett, une nouvelle série originale, mettant en vedette Temuera Morrison et Ming-Na Wen et produit par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez, dans le cadre de The Mandalorian, arrive à @DisneyPlus Décembre 2021. pic.twitter.com/YT2zbLufI8 – Star Wars (@starwars) 21 décembre 2020

Le logo présente le titre du spectacle, décoré dans les couleurs vertes et rouges classiques de Boba Fett. Alors que les détails de l’intrigue sont en grande partie gardés secrets pour le moment, Le livre de Boba Fett est déjà en production et devrait arriver à la fin de l’année prochaine. Le spectacle se déroulera dans la chronologie de The Mandalorian, avec Temuera Morrison de retour en tant que célèbre chasseur de primes. De plus, Ming-Na Wen reprendra son rôle de Fennec Shand. Robert Rodriguez, qui a réalisé le chapitre 14 de The Mandalorian, l’épisode qui a réintroduit Boba Fett dans la franchise, est à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de Jon Favreau et Dave Filoni.

Nous éviterons les spoilers pour la finale de la saison 2 de The Mandalorian, en ce qui concerne l’épisode lui-même, mais ceux qui sont restés après le générique ont été récompensés par la révélation surprise de ce nouveau spectacle. Disney a décidé de ne pas révéler celui-ci lors de sa présentation de la journée des investisseurs, où un bateau chargé de Guerres des étoiles des annonces ont été faites. Au lieu de cela, nous avons pu voir Boba Fett retourner au palais de Jabba pour prendre le trône, lançant le ballon pour ce nouveau spectacle. Que nous verrons ou non certaines des années perdues de Fett entre Le retour du Jedi et son récent retour reste à voir. En tout cas, après des années d’ambiguïté sur le sort du personnage, l’un des personnages les plus populaires de la Guerres des étoiles la franchise obtient son moment sous les projecteurs.

Boba Fett a fait ses débuts au cinéma dans L’empire contre-attaque, bien qu’il ait été initialement présenté dans le Star Wars Holiday Special via un court métrage d’animation. Même avec de simples moments de temps d’écran à son nom, Boba Fett est devenu un favori instantané des fans. Boba Fett, chronologiquement parlant, a été vu pour la dernière fois en Le retour du Jedi, antérieur à The Mandalorian, tombant dans la fosse de Sarlacc, apparemment à sa mort. Jeremy Bulloch a dépeint le personnage et est décédé la semaine dernière juste avant l’annonce de l’émission.

Au-delà de ce spectacle, il y a plein de Guerres des étoiles descendant le pipeline. D’autres spectacles en cours comprennent Andor, Obi Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers de la nouvelle république, L’acolyte, Lando et Des visions, aussi bien que La guerre des clones retombées Le mauvais lot. De nouveaux films arrivent également, avec Wonder Woman la réalisatrice Patty Jenkins à la barre Escadron de voleurs, qui sortira en salles en décembre 2023. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via StarWars.com.

Sujets: Boba Fett, Star Wars, Disney Plus, Streaming