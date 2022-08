Le logiciel SCS, le créateur d’American Truck Simulator, propose un certain nombre d’améliorations gratuites disponibles pour prendre en charge la sortie du DLC Montana

Logiciel SCSle créateur du jeu, propose un certain nombre de mises à jour gratuites pour promouvoir la sortie du DLC Montana pour le Simulateur de camion américain.

Vous devez vous attendre à des parcs nationaux, à une nature distinctive, à des sites célèbres, etc. L’événement Montana Cruise a commencé au même moment, et les joueurs qui ont rempli ses exigences gagneront des récompenses dans leurs inventaires Steam. Il existe des options pour l’objectif général de l’événement et son objectif spécifique pour la communauté.

Avec un prix de détail suggéré de 11,99 € / 9,99 € / 11,99 €, Montana offre un tout nouvel état à explorer et suit le format des versions précédentes du DLC d’American Truck Simulator.

Outre de nombreux sites époustouflants à proximité d’endroits tels que les parcs nationaux de Glacier et de Yellowstone, il y a 15 villes et 17 villages à explorer.

Comme il est de coutume pour les nouvelles versions d’État, SCS organise un événement communautaire pour inciter les premiers utilisateurs à acheter le DLC.

Tout le monde reçoit un ornement Sapphire Meadowlark si la communauté parcourt 100 millions de miles pour des travaux à travers le Montana avant le 25 septembre. Les participants individuels recevront un travail de peinture sauvage Montana Grizzly pour leur camion s’ils se rendent dans 12 des 15 communautés du Montana.

Un « projet secret » sur lequel SCS travaillait avec le constructeur de camions Western Star a également été révélé il y a deux jours.

Il s’agissait d’une version en jeu du Western Star 57X, dont l’homologue du monde réel a également été rendu public ce jour-là. Que vous choisissiez ou non de prendre le Montana, le nouveau camion est à vous pour rien.

Avec Montana, SCS Software revisite son propre passé puisque l’État figurait dans la série 18 Wheels of Steel bien avant qu’Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator ne deviennent d’improbables hits Steam.

De plus, ils cachent toujours des œufs de Pâques pour le public dans des mises à jour régulières, donnant aux camionneurs vigilants une raison de continuer à conduire.