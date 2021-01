Le logiciel du vaisseau spatial Starliner de Boeing passe l’examen de qualification pour le prochain vol d’essai de la NASA

Boeing a réussi un grand test de logiciel de vaisseau spatial pour son vaisseau spatial d’équipage commercial alors qu’il poursuit le long chemin pour résoudre les problèmes qui ont empêché un vol d’essai de 2019 vers la Station spatiale internationale.

La première tentative de la société d’envoyer un vaisseau spatial CST-100 Starliner non équipé au laboratoire orbital il y a 13 mois a échoué à la suite d’une série de problèmes et de problèmes logiciels. Deux examens par la NASA du vol défectueux en 2020 ont identifié 80 corrections que Boeing devra corriger avant de faire une autre tentative.

Boeing prévoit d’effectuer ce deuxième vol spatial en mars et, lundi 18 janvier, la société a expliqué comment le processus d’examen se déroulait jusqu’à présent dans un communiqué. Boeing a annoncé avoir achevé la requalification officielle du logiciel de vol avant la nouvelle mission, appelée Orbital Flight Test 2 (OFT-2). L’effort n’est en aucun cas terminé, mais l’équipe a fait beaucoup de chemin au cours de l’année écoulée, a déclaré un responsable de Boeing.

«Le travail que cette équipe a consacré à la mise au point exhaustive de notre logiciel est un moment déterminant pour le programme», a déclaré John Vollmer, vice-président et directeur de programme chez Starliner, dans le communiqué. « Nous sommes plus intelligents en tant qu’équipe après avoir traversé ce processus, et surtout, nous sommes plus intelligents en tant que communauté de vols habités. »

Pour arriver à ce stade, il a fallu beaucoup de travail. Le processus a commencé par évaluer les exigences logicielles de Starliner, puis par effectuer des tests associés à la vérification.

Le laboratoire d’avionique et d’intégration de logiciels (ASIL) de Starliner à Houston a fait l’objet d’un examen pour s’assurer qu’il était prêt pour les nouveaux tests. En outre, les ingénieurs logiciels ont validé la précision des simulateurs et des émulateurs, et d’autres évaluations ont été effectuées pour s’assurer que le logiciel fonctionnait bien avec le matériel de vol de Starliner.

Viennent ensuite de nombreux tests pour s’assurer que le logiciel était conforme aux spécifications, allant de simples vérifications de commandes à des «scénarios de mission» intégrés au logiciel de base, a déclaré Boeing. Ce processus a fait un pivot rapide pour soutenir le travail virtuel au printemps dernier, lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté et a forcé des protocoles de distance physique dans les usines de fabrication à travers le monde.

«Tout au long de la tourmente que nous a vécue 2020, cette équipe est restée énergique et inspirée pour réussir», a déclaré Aaron Kraftcheck, responsable des tests et de la vérification des logiciels de Starliner, dans le même communiqué.

Avec la requalification logicielle en main, Boeing a encore quelques choses à faire. Le fournisseur de lancement de Starliner United Launch Alliance – une joint-venture entre Boeing et Lockheed Martin – travaillera avec Boeing pour effectuer des « événements de test intégrés matériels et logiciels » afin de garantir que la fusée et l’engin spatial fonctionnent bien ensemble, a déclaré Boeing. Starliner peut lancer sur plusieurs véhicules, y compris les fusées Atlas V et Delta IV de l’ULA.

Boeing prévoit également d’effectuer une vérification du code pour les procédures d’amarrage et de désamarrage avec le programme de la Station spatiale internationale (ISS) de la NASA, ainsi qu’une simulation complète du vol d’essai OFT-2 en ASIL. Cette dernière simulation utilisera du matériel de vol et la dernière version du logiciel de vol pour voir comment le vaisseau spatial se comporte, et prendra plusieurs jours pour parcourir tous les événements de la mission, du pré-lancement à l’atterrissage.

Le 14 janvier, peu de temps avant de révéler les résultats de ses travaux sur les logiciels, Boeing a également annoncé avoir installé une nouvelle couverture pour son NASA Docking System (NDS) sur Starliner. Le NDS est conçu pour amarrer et désamarrer en toute sécurité Starliner à l’ISS de manière autonome.

La couverture fabriquée par Boeing protégera le NDS pendant la phase de rentrée enflammée de chaque mission Starliner, lorsque la coque du vaisseau spatial atteindra des températures brûlantes d’environ 3000 degrés Fahrenheit (environ 1650 degrés Celsius), a déclaré la société.

« Le NDS a été conçu à l’origine pour une utilisation unique, cependant, l’ajout du couvercle d’entrée pour protéger ses composants lors de la rentrée devrait prolonger la durée de vie du système pour plusieurs missions », a déclaré Vajid Vayda, un ingénieur de test de systèmes Boeing, dans le Annonce du 14 janvier. Comme Starliner est également conçu pour être réutilisable, Vayda a ajouté qu’il s’attend à ce que le même NDS puisse être utilisé pour plusieurs missions.

Un Starliner fiable fait partie de la colonne vertébrale du plan de la NASA visant à augmenter la taille de l’équipage sur l’ISS. L’agence a passé plus d’une décennie à soutenir le développement de véhicules commerciaux d’équipage pour remplacer la navette spatiale de sept places, qui a pris sa retraite après 30 ans de service en 2011.

La Russie a transporté tous les équipages vers la station spatiale entre 2011 et 2020 à l’aide de son vaisseau spatial à trois places Soyouz, permettant aux opérations de l’ISS de se poursuivre avec des équipages plus petits. Pendant ce temps, la NASA a soutenu le développement de véhicules commerciaux dans le cadre d’un processus de sélection concurrentiel, faisant appel à SpaceX et à Boeing pour diviser le prix de capacité de transport des équipages commerciaux de 6,8 milliards de dollars en 2014.

Jusqu’à présent, deux vols SpaceX ont transporté avec succès des astronautes vers la station spatiale en 2020, marquant une nouvelle ère dans le vol spatial habité; SpaceX et Boeing sont chacun conçus pour transporter jusqu’à quatre personnes dans un seul véhicule, contre trois personnes sur le Soyouz. Les équipes plus importantes de la station peuvent effectuer plus de recherches scientifiques au cours d’une mission typique de six mois, ce qui augmente la valeur de l’ISS car bon nombre de ses partenaires cherchent à étendre leurs opérations au-delà de 2024.

