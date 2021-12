Le livre de Boba Fett : un regard sur l’ancien empire criminel de Jabba

La semaine prochaine commence par Le livre de Boba Fett le plus récent série Star Wars et cela nous emmène une fois de plus dans la galaxie très, très loin. On y voit comment cela redoutables chasseurs de primes Boba Fett (Temuera Morrison) aux commandes l’empire criminel de Jabba le Hutt prend le relais.

la première bande annonce nous a déjà donné un avant-goût du fait que Boba veut d’abord essayer la diplomatie tatouages ​​​​de la pègre criminelle tirer de son côté.

La salle Hutten et le cartel Hutten

Avant de commencer, cependant, commençons par un regarde dans le passé et insérez une petite leçon d’histoire. Les Hutts ont appartenu pendant plusieurs siècles parmi les clans les plus influents de la galaxie et était une force avec laquelle d’autres factions devaient compter. Avant la République Galactique, les Hutts régnaient un vrai empire, qui s’étendait sur plusieurs planètes de la Bordure Extérieure. Cependant, cet empire s’est finalement effondré et les Hutts le cherchaient pour de nouvelles façonsPour exercer le pouvoir.

Ce faisant, ils ont fait leur propre Relations commerciales et contacts aux organisations criminelles. C’est ainsi que le cartel Hutten a finalement été formé, qui a continué à être principalement actif sur les planètes situées à la périphérie de la galaxie. Ceux-ci étaient déjà à l’époque de la Haute République particulièrement précieux car ces mondes étaient particulièrement sensibles aux attaques criminelles. La République et les Jedi avaient besoin de beaucoup de temps pour se rendre dans ces endroits, c’est pourquoi il leur était pratiquement impossible de réagir aux menaces en temps opportun pouvoir.

Ainsi, les Hutts pouvaient, comme dans le Roman « La lumière des Jedi » est décrit (via CBR), y compris gagner du pouvoir sur une petite planète désertique appelée Tatooine et là une base importante accumuler. La population de ce monde pourrait non seulement être opprimée par la force, mais pourrait aussi être mise sous pression économique. Ils ont également gagné du vivant de Jabba les routes de l’hyperespace de plus en plus important, car ceux-ci lui ont permis, ainsi qu’à d’autres Hutts, de prendre le contrôle de planètes entières.

Jabba et Boba Fett © Lucasfilm / Marvel Comics / Disney

Pendant ce temps, Jabba construisait son domaine d’activité toujours plus loin. Même avant la République Galactique, il était un chef du crime influent qui était impliqué dans divers domaines commerciaux. Ceux-ci comprenaient Jeux d’argent, le piratage, Esclavage, commerce des armes aussi bien que ça Passer en contrebande d’épice.

Cependant, les routes hyperspatiales susmentionnées intéressaient également d’autres groupes, tels que la République pendant la guerre des clones.

Cependant, Jabba n’a atteint l’apogée de son pouvoir qu’avant les événements de « Star Wars : Episode VI – Return of the Jedi ». Empereur Palpatine était comme nous dans le Série de bandes dessinées « La guerre des chasseurs de primes » expérimenté (via CBR), intéressé par une alliance avec le cartel Hutten. Au cours de cette histoire, Dark Vador a assassiné tous les membres du Grand Conseil Hutt à l’exception de Jabba, provoquant ce dernier au seul dirigeant de l’organisation voudrais. À partir de ce moment, le chef du crime a travaillé avec l’Empire et les Sith et était plus puissant que jamais.

Boba sur le trône de Jabba © Lucasfilm / Disney

Eh bien, au moins jusqu’à ces incidents qui ont lieu 4 ans après la bataille de Yavin IV arrivé. Dans ce document, Jabba le Hutt était connu pour être étranglé avec une chaîne par la princesse Leia, qu’il avait gardée comme esclave. Cinq ans plus tard, après la chute de l’Empire Galactique, s’assied Boba Fett sur le trône de Jabba.

Ruines de l’empire Hutten

Ce qu’il trouve dans sa propre série Disney Plus, cependant, est probablement il en reste très peu ont en commun avec la puissante organisation que Jabba dirigeait autrefois. L’influence du clan Hutt disparu après sa mort significativement et le groupement a été sensiblement évincé par d’autres organisations criminelles jusqu’à ce qu’elles une ombre à eux a été. Donc Boba devrait avoir beaucoup à faire s’il veut reconstruire l’empire.

Boba négocie avec l’ancien subordonné de Jabba © Lucasfilm / Disney

On en a un petit aperçu dans le premier trailer de « The Book of Boba Fett », dans lequel on voit, entre autres, comment Boba et sa copine Fennec assis à une table avec plusieurs gangsters. Le Mandalorien aimerait travailler avec eux comme Jabba, mais il leur promet interaction respectueuse.

Jusqu’à présent, il n’est pas clair si Les partenaires potentiels de Boba il y a aussi de vieux amis. Il est concevable qu’après la mort de Jabba certains de ses serviteurs deviennent plus ou moins indépendants. Une courte scène avec deux Twi’leks pourrait, par exemple, indiquer que cela est devenu entre-temps propre établissement pourrait conduire à. Cela peut également s’appliquer à d’autres anciens hommes de main de Jabba.

Le temps nous dira à quel point le projet de Boba Fett sera couronné de succès. Mais cela devrait déjà être clair : il est pas une entreprise facile devant l’ancien chasseur de primess’il veut construire son propre empire.

« Le livre de Boba Fett » commence le 29 décembre 2021 exclusif à Disney Plus.