Le livre de Boba Fett: tout ce que l’on sait sur la nouvelle série Star Wars sur Disney +

Disney + a tout à fait étonnamment un nouveau Guerres des étoilesLa série a révélé qu’à côté Ahsoka et Rangers de la nouvelle république quand troisième spin-off à la série hit The Mandalorian sur le service de streaming démarrera. En attendant, il y a des informations initiales sur le casting, l’histoire et une date de sortie. Vous pouvez trouver tous les détails importants ici.

Quand le livre de Boba Fett arrive-t-il?

Disney + a maintenant officiellement confirmé le début de la production de la nouvelle série en tant que spin-off de « The Mandalorian » et a immédiatement annoncé une date de début sur Twitter: Le livre de Boba Fett sortira sur Disney + en décembre 2021.

Il est à noter que pour Fin 2021 aussi la série à succès The Mandalorian avec la 3e saison est attendu de retour. La question de savoir si elles seront affichées sur le service de streaming en même temps ou l’une après l’autre n’a pas encore été confirmée.

Boba Fett dans The Mandalorian © Disney / Lucasfilm

De quoi parle la série Boba Fett?

Le livre de Boba Fett devrait commencer exactement après la finale de la deuxième saison de The Mandalorian. Car selon la confirmation officielle, il ne s’agit probablement pas d’une série préquelle, comme initialement suspecté. Reste à voir si nous verrons la fuite de Boba Fett de la fosse de Sarlacc à la fin de « Return of the Jedi ». Cela a déjà été décrit dans divers livres et bandes dessinées de la franchise.

Ce qui est certain, cependant, c’est que, selon l’annonce officielle, la série sera en même chronologie que The Mandalorian jouera. À la fin de la saison 2, Boba Fett et Fennec Shand ont conjointement conquis le palais de Jabba sur Tatooine. C’est là que le spin-off pourrait intervenir et montrer Boba Fett dans sa nouvelle et influente position dans le monde criminel. Il est tout à fait concevable que des chiffres comme Cobb Vanth apparaîtra dans le spin-off – à côté de Mando?

Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett dans The Mandalorian © Star Wars / Disney +

Premier casting de la série Boba Fett

On sait déjà qui incarnera le populaire chasseur de primes Boba Fett: Temuera Morrison avait déjà le rôle dans le 2ème saison de The Mandalorian et est également au centre de Le livre de Boba Fett.

De plus, c’était maintenant officiellement une réunion avec Ming-Na Wen comme Fennec Shand approuvé. Elle a également joué pour la dernière fois dans les nouveaux épisodes de « The Mandalorian » et est un compagnon important de Boba Fett, à qui elle doit sa vie après les derniers événements de la série. Le tueur à gages redouté Fennec Shand en est un nouveau personnage dans l’univers Star Wars, qui n’est pas encore apparu dans les films, séries, bandes dessinées et livres.

L’autre line-up n’est pas encore dévoilé. Cependant, cela pourrait encore être d’autres personnages bien connus de l’univers Star Wars apparaîtra.

Série Boba Fett des créateurs mandaloriens

« Le livre de Boba Fett » est créé par « The Mandalorian » Jon Favreau ensemble avec Dave Filoni (« Clone Wars », « Rebels ») et réalisateur Robert Rodriguez développé. Rodriguez a réalisé le retour de Boba Fett sur la saison 2 de The Mandalorian.

On en sait peu plus sur la nouvelle série « Le livre de Boba Fett » sur Disney +. Nous vous tiendrons bien sûr au courant.

