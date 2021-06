Le livre de Boba Fett termine le tournage de la première saison

Le prochain Guerres des étoiles séries Le livre de Boba Fett a apparemment terminé le tournage. Un spin-off de la série à grand succès Le Mandalorien, qui est rapidement devenue l’une des émissions les plus populaires au monde lors de sa première sur Disney + en 2019, Le livre de Boba Fett suivra principalement le chasseur de primes titulaire avec Temuera Morrison dans le rôle. Co-vedette dans la série est Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand, qui est apparu pour la première fois sur Le Mandalorien.

Sur Twitter mardi, Ming-Na Wen a posté quelques images du « cadeau d’emballage » qu’elle a reçu pour son travail dans Le livre de Boba Fett. Il comprend suffisamment de gants en latex pour la garder approvisionnée pendant une apocalypse zombie avec quelques Guerres des étoiles shorts. Est également montré une pile de cartes de lecture Le livre de Boba Fett S.1, avec le nom de son personnage Fennec. Le hashtag #wrapgift laisse entendre que la première saison est maintenant en préparation en vue de sa sortie sur Disney+.

« Gants en latex et [Star Wars] shorts. Je sais sexy », dit Wen en légende.

Il y a eu des tentatives chez Lucasfilm pendant des années pour obtenir Boba Fett son propre film solo. Pour une raison ou une autre, le projet n’a jamais vu le jour, mais le succès de Le Mandalorien a complètement changé le plan de match. Maintenant en développement en tant que série télévisée, Le livre de Boba Fett a été annoncé pour la première fois en décembre, bien que le tournage ait déjà commencé à ce moment-là. Le tournage s’étant récemment terminé, la nouvelle émission est en passe de faire sa sortie ciblée sur Disney + cet hiver.

Fennec Shand fait également partie de la série animée Star Wars : Le mauvais lot, qui vient de terminer sa première saison. Le spectacle sert à la fois de suite et de spin-off de Star Wars: La guerre des clones avec Dee Bradley Baker dans le rôle des soldats de Bad Batch. Les autres personnages inclus incluent Archie Panjabi dans le rôle de Depa Billaba et Michelle Ang dans le rôle d’Omega, et divers invités spéciaux seront présentés avec Wen, tels que Ian McDiarmid dans le rôle de l’empereur Palpatine, Bob Bergen dans le rôle de Lama Su et Stephen Stanton dans le rôle de l’amiral Tarkin.

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez et Kathleen Kennedy producteurs exécutifs Le livre de Boba Fett. Après l’annonce officielle du spin-off en décembre, Favreau a expliqué dans une interview sur Bonjour Amérique que le spectacle n’est qu’un parmi tant d’autres Guerres des étoiles projets en développement chez Disney+. Il a également précisé que Le livre de Boba Fett est séparé de Le Mandalorien, car il y avait une certaine confusion initiale de la part des fans.

« Nous ne voulions pas gâcher la surprise lors de la grande annonce de Kathleen Kennedy de tous les spectacles, alors ils m’ont laissé garder celui-ci secret », a déclaré Favreau à l’époque. « C’est donc en fait distinct de Le Mandalorien saison 3. Mais ce que nous n’avons pas dit dans cette annonce, c’est que le prochain spectacle à venir – ce que Kathy a appelé «le prochain chapitre» – va être Le livre de Boba Fett, puis nous passons en production juste après cela le Le Mandalorien, de retour avec le personnage principal que nous connaissons et aimons tous… peu de temps après. »

Il a ajouté : « Il y a beaucoup de Guerres des étoiles contenu qui sort, je pense qu’ils ont annoncé 10 projets, je pense que ce sera 11. »

Le livre de Boba Fett est prévu pour la première sur Disney + en décembre 2021 avec une date exacte à définir. L’actualité de la série clôturant la première saison nous vient de Ming-Na Wen sur Twitter. L’art supérieur vient de Roberto Chávez à ArtStation.

Sujets : Boba Fett, Star Wars, Disney Plus, Streaming