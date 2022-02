« Le Livre de Boba Fett » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Disney+

« Le livre de Boba Fett » s’est terminé après sept épisodes, où l’on en apprend davantage sur la véritable personnalité de Boba et ses talents de chasseur de primes, ainsi que sur ce qui lui est arrivé après « Le retour du Jedi », mais est-ce vraiment la fin du chemin pour ce personnage de « Star Wars ” ?

Probablement pas, mais son histoire se poursuivra-t-elle dans une deuxième saison ou le personnage de Temuera Morrison reviendra-t-il en tant que guest star dans d’autres séries ? Jusqu’à présent, ni Disney+ ni Lucasfilm n’ont fait d’annonces sur l’avenir de la série.

Le dernier épisode de la première saison de « Le livre de Boba Fett» comprend une scène post-générique qui pourrait marquer le chemin de la deuxième fournée d’épisodes du spin-off de «Le Mandalorien”. De plus, en juillet 2021, Morrison a déclaré à Express : «Je crois que [Lucasfilm/Disney] vous devrez tenir compte de certaines choses … l’arbre continue de croître. Ils voudront probablement tester les eaux d’abord, cela n’a pas été mentionné”. Donc rien n’est encore sûr.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « LE LIVRE DE BOBA FETT » ?

A la fin de la première saison de « Le livre de Boba Fett», après l’affrontement entre Boba Fett et Cad Bane, où ce dernier est vaincu, le Rancor devient incontrôlable et commence à détruire la ville. Bien que l’ancien chasseur de primes et le Mandalorien lui tiennent tête, l’intervention de Grogu est nécessaire pour forcer le Rancor à dormir.

Pendant ce temps, Fennec Shand arrive à la réunion du Syndicat et élimine toutes les personnes présentes avant qu’elles ne puissent s’échapper. Enfin, Boba et Fennec sont vénérés par les habitants de Mos Espa, tandis que Mando et Grogu entreprennent leur propre voyage. Qu’adviendra-t-il de Fett et de son équipe ? Resteront-ils à cet endroit ou chercheront-ils de nouveaux territoires ?

Dans la scène post-générique de « Le livre de Boba FettCobb Vanth se révèle avoir survécu à l’attaque de Cad Bane et se remet dans le réservoir de Bacta. Mais en raison de ses blessures, la présence du modificateur cyborg qui a sauvé Fennec Shand est également nécessaire et il commence à travailler sur Cobb Vanth. Par conséquent, le personnage de Timothy Olyphant aura quelques nouveaux rôles lors de ses prochaines apparitions.

« LE LIVRE DE BOBA FETT » BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2

La deuxième saison de « Le livre de Boba Fett” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES « LE LIVRE DE BOBA FETT » 2

Temuera Morrison comme Boba Fett

Ming-Na Wen comme Fennec Shand

Pedro Pascal comme Din Djarin

Matt Berry comme 8D8

David Pasquesi en tant que majordome Mok Shaiz Twi’lek

Robert Rodriguez dans le rôle de Dokk Strassi, un chef Trandoshan

Carey Jones dans le rôle de Black Krrsantan

Stephen Root comme Lortha Peel

Danny Trejo comme entraîneur de rancœur

Sophie Thatcher dans le rôle de Drash.

Jordan Bolger dans le rôle de Skad.

Stephen « Thundercat » Bruner en tant qu’artiste modding qui sauve la vie de Fennec Shand et Cobb Vanth.

Timothy Olyphant dans le rôle de Cobb Vanth

QUAND LA SAISON 2 DE « LE LIVRE DE BOBA FETT » SERA-T-ELLE PREMIÈRE?

La deuxième saison de « Le livre de Boba Fett” n’a pas encore de date de sortie Disney+mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming au début de 2023. Bien qu’il puisse également être retardé pour se connecter à un autre projet de la franchise « guerres des étoiles”.