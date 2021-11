Le livre de Boba Fett : regardez la première bande-annonce de la série

Le rachat de Lucasfilm par Disney et donc, l’intégralité du catalogue de la franchise « Star Wars » n’a pas été facile à assimiler par les fans, encore moins par la maison de la souris elle-même, qui ont présenté des résultats irréguliers au moment de porter cette iconique. saga de retour au cinéma.

Cependant, avec le lancement de la plateforme de streaming Disney + et la première de séries telles que « The Mandalorian » et « The Bad Batch », ils nous font penser que l’avenir de Star Wars se trouve à travers la télévision, il est donc impossible de contenir l’excitation à sa nouvelle production d’action en direct, qui prendra le retour de l’un de ses personnages les plus populaires comme un focus d’action.

Dans « The Book of Boba Fett », nous reverrons Temuera Morrison dans le rôle du chasseur de primes qui donne le titre à la série après son retour spectaculaire lors de la deuxième saison de « The Mandalorian », où il a anticipé ses plans pour prendre le contrôle total de l’ancien territoire qui appartenait autrefois à Jabba le Hutt sur la planète Tatooine, accompagné de son nouvel assistant, l’assassin cyborg Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Avec une date de première prévue le 29 décembre, Disney a enfin présenté un premier aperçu de cette série très attendue du producteur exécutif Robert Rodriguez, qui a collaboré avec certains réalisateurs impliqués dans la production de « The Mandalorian », comme le cas de Jon Favreau, Dave Filoni et Bryce Dallas Howard.

Ces derniers mois, Rodriguez a été extrêmement réticent à révéler les détails de l’histoire dans « Le livre de Boba Fett », car il a « juré le silence » devant l’équipe de production et le studio. « Ils l’ont vu arriver dans mon épisode de The Mandalorian, ce n’était rien. Je peux dire tout ce que je veux parce que je sais qu’il sera efficace. Il va trop livrer », a déclaré le réalisateur à The Nerdy Basement.

Selon Morrison lors d’une conversation avec Rotten Tomatoes, Boba Fett s’est retrouvé piégé à un moment précis (après sa mort apparente dans ‘Le Retour du Jedi’ en tombant dans le puits de Sarlacc, il était donc temps de reprendre son voyage et de rencontrer « C’était un avantage pour moi, on ne l’avait pas vu faire grand chose », a déclaré l’acteur.