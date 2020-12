"Le livre de Boba Fett": Propre série ou "Mandalorian"-Continuation?

Après l’annonce du « Livre de Boba Fett », les responsables font maintenant la lumière sur l’obscurité. Est-ce une série spin-off indépendante ou peut-être le titre de la troisième saison de « The Mandalorian »?

Jon Favreau, créateur de « The Mandalorian » et producteur exécutif de « The Book of Boba Fett », a ajouté lors de sa visite « Bonjour Amérique » la réponse ultime.

« Boba Fett » et « The Mandalorian » sont indépendants l’un de l’autre

« [‘The Book of Boba Fett’] est indépendante de la troisième saison de « The Mandalorian » « , explique Jon Favreau. La nouvelle série est déjà en production, et » The Mandalorian « doit continuer immédiatement après. » Nous sommes actuellement en pré-production tandis que nous produisons déjà «Boba Fett». »

Il parle également du « prochain chapitre » sur « Le livre de Boba Fett », c’est pourquoi Slashfilm suppose que l’histoire qui a commencé avec « The Mandalorian » se poursuivra à travers les nombreuses nouvelles séries dérivées.

Et: Comme Jon Favreau le note avec désinvolture dans l’interview, l’acteur principal Pedro Pascal reviendra certainement dans la troisième saison de « The Mandalorian ». Cela confirme la déclaration faite par le cascadeur de Pascal.

Avec Favreau, Filoni et Rodriguez au succès?

On sait maintenant également que non seulement Jon Favreau et Dave Filoni sont à bord en tant que producteurs exécutifs, mais aussi Robert Rodriguez. Il a réalisé l’épisode 6 de la deuxième saison de The Mandalorian, avec Boba Fett et Fennec.