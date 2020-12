Le livre de Boba Fett n’est pas The Mandalorian Saison 3

Comment Boba Fett a-t-il survécu au Sarlacc Pit Le retour du Jedi? Que fait Boba Fett sur Tattooine depuis 9 ans? Espérons que ces questions et bien d’autres trouveront une réponse dans la prochaine série Boba Fett qui a été annoncée lors de la scène post-crédits épique de la finale de la saison 2 de The Mandalorian.

Jon Favreau a confirmé que Le livre de Boba Fett sera séparé de The Mandalorian saison 3. Après l’annonce surprise de la nouvelle émission mettant en vedette l’emblématique chasseur de primes, il y avait une certaine confusion quant à son fonctionnement avec l’émission de Din Djarin, d’autant plus qu’il a été révélé qu’elle sera présentée en première sur Disney + en décembre de l’année prochaine, ce qui c’est quand beaucoup ont supposé que The Mandalorian la saison 3 allait en première.

Le livre de Boba Fett est une série Star Wars autonome qui n’a pas été annoncée lors de l’avalanche de Disney Guerres des étoiles projets annoncés il y a quelques semaines. « Nous voulions retenir cela parce que nous ne voulions pas gâcher la surprise lors de la grande annonce de Disney pour tous les spectacles … et ils m’ont donc laissé garder celui-ci secret », a déclaré Jon Favreau. Le livre de Boba Fett tourne en ce moment, a confirmé le réalisateur. Le spectacle peut utiliser la même «production virtuelle» que The Mandalorian utilise, que l’équipage a surnommé le Volume.

Alors que Jon Favreau parlait de la finale de la saison 2 de Mandalorian, il a poursuivi en disant: [The Book of Boba Fett] est en fait séparé de The Mandalorian saison 3, puis nous entrons en production après cela avec la saison 3 de The Mandalorian, avec le personnage principal que nous avons tous connu et aimé (joué par Pedro Pascal). » Guerres des étoiles Les fans ont été choqués de voir le retour de Fett dans la série d’action en direct et s’interrogent depuis lors sur son avenir. Beaucoup ont supposé qu’il était mort après qu’un Han Solo aveuglé l’ait tué comiquement Le retour du Jedi, bien qu’il y ait eu de nombreuses histoires écrites sur le personnage au fil des ans qui ne sont techniquement plus canon.

Le livre de Boba Fett est défini dans la chronologie de The Mandalorian et il met en vedette Temuera Morrison dans le rôle du chasseur de primes Boba Fett, avec Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand. Robert Rodriguez, qui a réalisé le chapitre 14 de la saison 2, le volet qui a réintroduit Fett à Guerres des étoiles fans, rejoint Jon Favreau et Dave Filoni en tant que producteur exécutif. Quant à savoir s’il y aura ou non des flashbacks, cela n’est pas clair, mais beaucoup aimeraient voir comment le personnage a survécu à son aventure dans la fosse de Sarlacc.

The Mandalorian et Le livre de Boba Fett ne sont pas le seul live-action Guerres des étoiles montre que Disney + a prévu. Jon Favreau dit que Dave Filoni travaille actuellement sur Ahsoka, qui met en vedette Rosario Dawson dans le rôle du padawan adulte d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, qui est un favori des fans. Rangers de la nouvelle république est également en cours et se déroule apparemment dans le même calendrier que les trois émissions susmentionnées. le Obi Wan Kenobi une série limitée est également en route et réunira Ewan McGregor et Hayden Christensen. Il y a même un mystérieux Lando série sur le chemin, bien que peu de choses soient encore connues à ce sujet. Vous pouvez regarder l’interview de Jon Favreau ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Good Morning America.

Sujets: Boba Fett, The Mandalorian, Disney Plus, Star Wars, Streaming