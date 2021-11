Le livre de Boba Fett – la première bande-annonce officielle de la série est là !

Aujourd’hui, le 1er novembre 2021 Disney a la première bande-annonce officielle du nouveau Guerres des étoiles-Séries Le livre de Boba Fett divisé. Vous pouvez regarder la bande-annonce encore chaude ici :

De quoi parle le livre Boba Fett ?

Le livre de Boba Fett compte à côté Ahsoka et Rangers de la Nouvelle République comme troisième spin-off à un plus grand cosmos de séries qui tourne autour des séries à succès Le Mandalorien s’appuie sur Disney Plus pour les années à venir.

En termes de contenu, la série rejoint ce Fin de « The Mandalorian Season 2 » à. En tant que chasseur de primes légendaire, Boba Fett (Temuera Morrison) et son compagnon Fennec Shand (Ming-Na Wen) ont un grand objectif. Il veut ça Monde souterrain de la galaxie mélanger énormément. Il monte le Trône de Jabba le Hutt et commence à arracher l’ancien territoire de Jabba sous le clou.

Mais affronte-le dans le monde souterrain divers problèmes de la manière. Et nous pouvons donc être curieux de voir comment l’intrigue dans « Le livre de Boba Fett » se développe autour de la figure emblématique.

Que nous dit la bande-annonce officielle ?

Mais qu’en est-il de la remorque. Nous donne-t-il de nouveaux indices sur l’intrigue ? On le voit, comme déjà dans les post-crédits de « The Mandalorian Season 2 » L’ancien palais de Jabba sur Tatooine. Mais Boba Fett ne se considère plus comme un chasseur de primes. Lui et sa façon de penser ont changé, évolué.

Bien qu’il ne puisse pas se débarrasser de son passé, il veut toujours jouer avec les plus grands de la pègre. Mais contrairement à Jabba, il aimerait « Ne gouvernez pas avec peur, mais avec respect ». Alors il devient un règle différente, pour lequel il accepte apparemment beaucoup.

Dans la suite de la bande-annonce, nous les voyons anciens capitaines de Jabba et il devient vite clair que dans le cours initial de l’histoire, pas mal de temps d’écran y sera investi, comme ça Changement de paradigme de Jabba à Boba se déroule.

« Pourquoi devrions-nous parler de conflit alors que la coopération peut nous rendre tous riches ? »

Alors que Boba Fett est apparemment devenu un homme sage et prévoyant, la bande-annonce semble être principalement des scènes du tout premier épisode de la série. On ne peut donc pas pleinement en déduire si le changement de paradigme réussira, à quoi ressemblent les plans de Boba Fett en détail et à quoi ils servent Effets sur la Galaxie très très loin

Ce changement s’étendra-t-il à toute la saison, ou Boba Fett fera-t-il face à d’autres problèmes en tant que chef d’un syndicat du crime à un moment donné? Ce dernier est très probable, mais comme la bande-annonce n’en révèle pas trop, cela reste passionnant !

Série Boba Fett des créateurs mandaloriens

« Le livre de Boba Fett » est créé par « The Mandalorian » Jon Favreau ensemble avec Dave Filoni (« Clone Wars », « Rebels ») et réalisateur Robert Rodriguez développé. Rodriguez mettait déjà en scène cette Boba Fett revient dans la 2ème saison de « The Mandalorian ». Et sinon, il n’est pas étranger au monde du cinéma. Il a entre autres Ville du péché répondre pour.

On découvrira tout le reste au début de la série le 29 décembre 2021 en exclusivité sur Disney Plus. Vous attendez la série avec impatience ? Donnez-nous votre avis sur la bande-annonce dans les commentaires et discutez avec nous !