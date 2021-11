Le livre de Boba Fett : la bande-annonce de la nouvelle série Star Wars révèle le casting de Jennifer Beals

Alors qu’on attend avec impatience une 3ème saison Le Mandalorien attendre l’année prochaine Disney Plus Lucasfilm en a un pour les nombreux fans une autre série de l’univers Star Wars prêt: Le livre de Boba Fett continue 29 décembre 2021 sur Disney + au début.

La première série « Boba Fett » ramène le chasseur de primes populaire et légendaire de la trilogie cinématographique de George Lucas, qui a fait sa première apparition dans la deuxième saison de « The Mandalorian » et continuera désormais l’histoire sur Tatooine.

Première bande-annonce dévoilée : Jennifer Beals devient Twi’lek

Le récemment publié première bande-annonce de « Le livre de Boba Fett » donne un premier aperçu de l’histoire entourant les deux personnages populaires Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett et Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand de « Le Mandalorien 2 ». Les scènes montrées dans la bande-annonce épique tiennent également le coup de nombreuses surprises en réserve pour les fans, tels que des lieux et des personnages bien connus ainsi que les casting restant avec des apparitions surprenantes, qui ont une fois de plus alimenté l’anticipation.

Jennifer Beals dans le rôle de Twi’lek dans la bande-annonce du Livre de Boba Fett. © Guerre des étoiles

Cela a également été révélé Le casting de Jennifer Beals. La star de « Flashdance » et « The L Word » est dans le rôle un Twi’lek de la série Boba Fett jouer le jeu, comme elle l’a maintenant confirmé sur Twitter. L’espèce humanoïde Twi’lek avec deux Lekku en forme de tentacule à l’arrière de la tête devrait déjà être connue des fans de « Star Wars : Le Retour du Jedi » et des séries « Clone Wars » et « Rebels ». L’un de leurs représentants les plus célèbres est Aayla Secura (« Clone Wars ») ou Héra Syndule (« Rebels »), le dernier de la nouvelle série Le mauvais lot joué le jeu.

Jusqu’au dernier L’apparition de Jennifer Beal dans la série gardé un secret, mais maintenant le chat est sorti du sac. Selon ses propres déclarations, l’actrice a réalisé un rêve d’enfance, a confirmé Beals dans un communiqué (via Twitter) – et reçoit immédiatement une réponse de sa collègue Ming-Na Wen.

De quoi parle la série Boba Fett ?

Dans « Le livre de Boba Fett », le légendaire chasseur de primes Boba Fett (Temuera Morrison) et son compagnon Fennec Shand (Ming-Na Wen) retournent dans le désert de Tatooine pour revendiquer la région qui appartenait autrefois à Jabba dem Hutten et son syndicat criminel a été jugé. Voilà pour l’histoire bien connue de la nouvelle série.

De plus, la première bande-annonce a révélé une Retrouvailles avec un méchant connu: Il s’agit du syndicat Aube cramoisie du Film Han Solo ainsi que les bandes dessinées mises en jeu. À ce moment-là, l’ami d’enfance de Han Solo Qi’ra en méchant Se sont battus jusqu’au sommet de Crimson Dawn où ils ne sont restés que Dark Maul est subordonné.

Il se pourrait donc bien que les événements actuels de la bande dessinée se croisent avec ceux de la série, et nous Emilia Clarke dans le rôle de Qi’ra sera de nouveau vu dans la série d’action en direct. L’autre casting de la série n’a pas encore été dévoilé.

« The Book of Boba Fett » est développé par le créateur de The Mandalorian Jon Favreau, avec Dave Filoni (« Clone Wars », « Rebels ») et le réalisateur Robert Rodriguez (« Sin City »). Rodriguez était déjà responsable de l’épisode qui a rendu possible le retour de Boba Fett dans la deuxième saison de « The Mandalorian ».