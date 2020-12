Le livre de Boba Fett: date de sortie sur Disney +, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout sur le spin-off

Boba Fett, le chasseur de primes préféré des fans de « Star Wars », est revenu dans la deuxième saison de « The Mandalorian», Où après avoir récupéré son armure et rejoint Din Djarin, il s’installe à Tatooine pour se débarrasser de Bib Fortuna et occuper sa fortune. Avec cette scène post-crédits, Disney a annoncé un projet intitulé «Le livre de Boba Fett».

Bien qu’après l’annonce, il n’était pas clair s’il s’agissait d’une série limitée, d’un film ou du nom du premier épisode de la troisième saison de « The Mandalorian« Le lundi 21 décembre 2020, la société a confirmé que » The Boba Fett Book « serait une série produite par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez.

Selon Deadline, le tournage du spin-off a commencé en novembre 2020 et sera suivi du tournage du troisième volet de la fiction avec Pedro Pascal.

Boba Fett est de retour dans la deuxième saison de « The Mandalorian » (Photo: Disney +)

HISTOIRE DU «LIVRE DE BOBA FETT»

Jusqu’à présent, on sait que « Le livre de Boba Fett« Sera défini dans la chronologie de »The Mandalorian». Certains pensent que la nouvelle série montrera probablement le chasseur de primes comme le nouveau souverain de Tatooine, tout en résolvant certains mystères à l’aide de flashbacks, par exemple, comment Boba Fett a réussi à survivre au sarlacc.

Bien sûr, Fennec Shand (Ming-Na Wen), qui dans la scène post-crédits a aidé Boba à se débarrasser des gardes de Bib Fortuna, fera partie des nouvelles aventures.

BANDE-ANNONCE DU «LIVRE DE BOBA FETT»

« Le livre de Boba Fett»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DU «LIVRE DE BOBA FETT»

Pour le moment, seuls les deux acteurs qui sont déjà apparus dans « The Mandalorian».

Temuera Morrison comme Boba Fett

Ming-Na Wen comme Fennec Shand

Ming-Na Wen jouera à nouveau Fennec Shand dans «Le livre de Boba Fett» (Photo: Disney +)

QUAND LE «LIVRE DE BOBA FETT» SORTIRERA-T-IL?

« Le livre de Boba Fett»Sera présenté en décembre 2021 à Disney +. Avant la troisième saison de « The Mandalorian».