« Le Livre de Boba Fett », aura-t-il une saison 2 sur Disney Plus ?

La première saison de « Le livre de Boba Fett» a été créée le 29 décembre 2021 sur Disney Plus et ne s’est terminée que le mercredi 9 février 2022. Cependant, les fans de la franchise « Star Wars » et les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

Après sept épisodes, où plus est révélé sur la véritable personnalité de Boba Fett et ses capacités de chasse aux primes, ainsi que sur ce qui lui est arrivé après « Le retour du Jedi», la série mettant en vedette Temuera Morrison a pris fin, mais est-ce vraiment l’adieu de Boba Fett ?

Y aura-t-il une autre saison de « livre de boba fett», fiction de Robert Rodriguez et produit exécutif par Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson ?

LE LIVRE DE BOBA FETT AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Bien que ni Disney+ non plus lucasfilm ils n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série de « guerres des étoiles», apparemment dans le dernier chapitre, où Boba Fett et Fennec Shand font face à un conflit exponentiel, l’histoire du chasseur de primes pourrait se poursuivre dans un nouvel opus.

Le dernier épisode de la première saison de « Le livre de Boba Fett» comprend une scène post-générique qui pourrait marquer le chemin de la deuxième fournée d’épisodes du spin-off de «Le Mandalorien”. Cependant, il est également possible que Boba ne revienne qu’en guest star dans d’autres émissions.

En juillet 2021, Temuera Morrison a déclaré à Express: « Je crois que [Lucasfilm/Disney] vous devrez tenir compte de certaines choses … l’arbre continue de croître. Ils voudront probablement tester les eaux d’abord, cela n’a pas été mentionné”. Donc rien n’est encore sûr.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de la plateforme de streaming et de la société de production, qui dépendra de la réaction des critiques, du public et des fans, et de la disposition du casting principal.

Qu’adviendra-t-il de Boba Fett après la fin de la première saison de « The Book of Boba Fett » ? (Photo : DisneyPlus)

QUAND LA SAISON 2 DE « LE LIVRE DE BOBA FETT » SERA-T-ELLE PREMIÈRE?

Oui Disney+ Oui lucasfilm renouveler « Le livre de Boba Fett » pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement présentés en première à début 2023. Bien qu’il puisse également être retardé pour le connecter à un autre projet de la franchise « guerres des étoiles”.