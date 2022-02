Le Livre de Boba Fett a eu une audience plus élevée dans son dernier épisode que le dernier opus de The Mandalorian

in

Le Livre de Boba Fett a enregistré un nombre impressionnant de vues dans son dernier épisode qui a laissé derrière lui le season finale de The Mandalorian.

©IMDBBoba et Mando ensemble

Le dernier épisode de la première saison de Le livre de Boba Fettpour Disney+contenait de nombreux ingrédients qui le rendaient irrésistible pour les fans de guerres des étoiles: Mando et Boba combattant côte à côte, le chasseur de primes Cad Bane, le petit Grogu et une finale pleine d’action où les anti-héros devaient vaincre le syndicat Pyke pour le chasser des sables chauds de Tatooine.

Samba TV rapporte que le dernier épisode du programme a été vu par 1,5 million de foyers durant les 5 premiers jours contre 1,1 million que le dernier épisode de Le Mandalorien en décembre 2020. La vérité est qu’il y a un autre fait qui inquiète Lucasfilm : Le livre de Boba Fett son audience a chuté depuis ses débuts, qui ont été diffusés par 1,7 million de foyers. Tandis que Le Mandalorien augmenté leur nombre.

Le Livre de Boba Fett a été un succès d’audience

Le livre de Boba Fett a été critiqué lors des premières diffusions de l’émission, qui est passée de bas en haut. Certains l’ont trouvé ennuyeux et même agacé par l’intrigue qui a réuni le plus dangereux chasseur de primes de la galaxie avec le Peuple des Sables : les Tuskens. Les autres personnages qui n’ont apparemment pas fonctionné aux yeux des fans sont les motards « amélioré » qui est apparu plus tard dans le spectacle.

Une autre vive critique reçue Le livre de Boba Fett est que le protagoniste n’est presque pas apparu dans les épisodes 5 et 6 de la saison, donnant une plus grande prépondérance à Mando. Même ces livraisons sont deux des préférées du fandom. Le lien entre les deux chasseurs de primes sera sûrement exploré dans la troisième saison de Le Mandalorien avec le retour de Boba Fett à l’écran de Disney+.

Les numéros de ces séries de guerres des étoiles ils sont impressionnants et la Maison de la souris continuera à produire ce contenu. Bientôt disponible Obi Wan Kenobi le 25 mai, la série de Cassien Andor et le programme axé sur les Jedi Ahsoka TanoL’apprenti d’Anakin Skywalker. Après une trilogie de films qui a déçu ses fans, guerres des étoiles est plus fort que jamais.

