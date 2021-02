Le livestream sur l’état du jeu confirmé pour jeudi, se concentre sur 10 jeux PS5 et PS4

Boy a aujourd’hui été rempli de nouvelles PlayStation! Sony a maintenant confirmé qu’il hébergera un livestream State of Play jeudi prochain, contenant « de nouvelles mises à jour et des plongées approfondies pour 10 jeux à venir sur PS4 et PS5, y compris de nouvelles annonces de jeux et des mises à jour sur certains des titres tiers et indépendants que vous avez passés vu dans la vitrine PS5 de juin « . La citation peut faire référence à Kena: Bridge of Spirits, Little Devil Inside et Stray du côté indépendant, tandis que les titres tiers à gros budget pourraient inclure Resident Evil Village, Ghostwire: Tokyo et Deathloop.

La vitrine durera environ 30 minutes et se concentrera uniquement sur les jeux. Comme le dit Sid Shuman, il n’y aura pas de « matériel PlayStation ou de mises à jour professionnelles dans cette émission ». Il doit faire référence à la confirmation d’aujourd’hui qu’un nouveau casque PlayStation VR est en préparation. Le livestream State of Play débutera à 14 h 00 PT / 17 h 00 HE / 22 h 00 GMT. Qu’est-ce que tu veux voir? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.