Le live-action Pinocchio de Disney arrive sur Disney+ en 2022

Nous avons maintenant une idée du moment où le très attendu, dirigé par Tom Hanks Pinocchio le film apparaîtra sur Disney + l’année prochaine. Il a été annoncé lors du Disney + Day que le remake en direct de Disney ferait ses débuts sur le service de streaming Disney du milieu à la fin de 2022. La fenêtre spécifique qui a été citée aux investisseurs lors d’un récent appel était au cours du quatrième trimestre fiscal de 2022. Disney a maintenant a officiellement annoncé qu’il fera ses débuts à l’automne 2022 tout en dévoilant le logo officiel.

Le récit en direct de #Pinocchio, avec Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans et les voix de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key et Lorraine Bracco, réalisé par Robert Zemeckis arrive à l’automne 2022 pour #DisneyPlus. ??#DisneyPlusDaypic.twitter.com/kdK5fKrMfX – Disney+ (@disneyplus) 12 novembre 2021

de Disney Pinocchio est le dernier d’une longue lignée de récits en direct de films d’animation classiques de Disney. Le film est en développement depuis 2015 et n’a pas été sans problèmes. Tom Hanks, qui avait signé depuis le début, avait quitté la production à un moment donné pour revenir au projet l’année dernière.

Tout comme Emma Stone Cruelle et le prochain Peter Pan adaptation en direct, Disney’s Pinocchio était initialement prévu pour sortir exclusivement dans les salles de cinéma. Cependant, la pandémie de COVID a changé la façon dont les choses fonctionnaient à bien des égards. Les cinémas étant fermés depuis si longtemps en raison de la pandémie, Disney, comme de nombreux autres studios de cinéma, a appris qu’ils pouvaient sortir leurs films exclusivement sur leurs services de streaming, souvent avec des frais supplémentaires, ou en tant que sortie simultanée parallèlement à la sortie en salle. Il a été annoncé lors d’un appel aux investisseurs l’année dernière que Disney’s Pinocchio passerait d’une sortie en salle à une sortie Disney +.

de Disney Pinocchio est réalisé par Robert Zemeckis, qui a une longue histoire de films à succès, notamment avec le Retour vers le futur trilogie, Forrest Gump, Naufragé, et Qui veut la peau de Roger Rabbit? parmi de nombreux autres crédits. Il a co-écrit l’adaptation avec Chris Weitz. Ce n’est pas la première fois que Weitz travaille sur l’une des adaptations en direct de Disney, car il a écrit le scénario de 2015 Cendrillon qui a été réalisé par Kenneth Branagh.

Le titre Disney + verra le rôle principal de Pinocchio joué par Benjamin Evan Ainsworth, qui a été vu le plus récemment dans Netflix La hantise du manoir de Bly comme Miles Wingrave. Tom Hanks jouera le rôle de Geppetto, le père adoptif de la marionnette devenue un vrai garçon. Cynthia Erivo a été choisie pour incarner la fée bleue, Luke Evans jouera le rôle de l’un des principaux méchants en tant que Coachman, Keegan-Michael Key jouera Honest John et Joseph Gordon-Levitt sera la célèbre voix de la conscience, Jiminy Criquet. Cette adaptation en direct de Pinocchio aura également un nouveau personnage introduit, comme Lorraine Bracco jouera Sofia la mouette.

Pinocchio bien sûr, c’est l’histoire du sculpteur sur bois Geppetto qui crée une marionnette en bois nommée Pinocchio qui est animée par une fée. On dit à Pinocchio qu’il peut devenir un vrai garçon s’il peut prouver qu’il est « courageux, véridique et altruiste ».

Disney a rencontré un grand succès avec ses adaptations en direct de ses films d’animation classiques. Aladin et Le roi Lion les deux ont récemment vu le box-office prendre plus d’un milliard de dollars. Une adaptation en direct de La petite Sirène est actuellement en tournage au Royaume-Uni. Et une adaptation en direct de Peter Pan avec Jude Law a été annoncé. Pinocchio de Disney arrive sur Disney+ en 2022.