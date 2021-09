Le live-action de Rick et Morty arrive-t-il?

Rick et Morty c’est devenu l’une des comédies animées du moment. Avec seulement cinq saisons en près d’une décennie de vie, la fiction qu’ils ont créée Dan Harmon et Justin Roiland prépare la fin de sa tranche actuelle. Cependant, dans les dernières heures une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux et a éclipsé le saison finale de la série.

La série compte plus de 50 épisodes. (IMDb)



Les réseaux sociaux de Natation pour adultes, signal dans lequel les épisodes de Rick et Morty (qui peut aussi être vu par HBO Max), a partagé une vidéo via taquin. Sans beaucoup d’informations à ce sujet, les images d’une durée de seulement 15 secondes anticipaient ce qui pourrait être une émission en direct avec des fans complètement désengagés. L’affichage a dépassé le million et demi de reproductions.

Est-ce que la vidéo est en vedette Christophe Lloyd, l’acteur qui a donné vie à Docteur Brown, caractère de Retour vers le futur qui a inspiré Rick Sanchez. Dans ce qui a été défini comme l’univers C-132, Lloyd apparu d’un portail accompagné de l’acteur qui pouvait jouer Morty. Il s’agit de Jaeden martell, le garçon qui a joué dans des films comme Article et Le livre de Jacob. Dans ce contexte, l’explication peut aussi être que la fin de la cinquième saison a un certain moment action en direct.

Christophe Lloyd avait déjà exprimé son désir de faire partie de Rick et Morty. Lors d’un entretien avec Phénix Nouveaux Temps, il a assuré : «Je ne le suis pas de près, mais j’ai regardé quelques épisodes et je dois vous dire que je pense que c’est très amusant. Je sais que c’est une sorte de parodie du Doc et Marty« . De plus, interrogé sur la possibilité de participer à la série, il a répondu que « bien sûr » et a fait remarquer qu’il avait l’impression que c’était une série « très amusante ».

Les chances de voir Retour vers le futur 4

Certains fans sont depuis longtemps enthousiasmés par la possibilité que Michael J. Fox et Christophe Lloyd se réunissent à nouveau pour donner un quart à la trilogie de Retour vers le futur. Le dernier film est sorti il ​​y a plus de 30 ans mais tout indique qu’il sera difficile que cela se produise. Surtout après les paroles du scénariste Bob coup de vent, qui a parlé de cette production avec Le podcast du collisionneur.







« Nous avons raconté toute une histoire avec la trilogie. Si nous revenions en arrière et en faisions une autre, nous aurions Michael J. Fox, qui aura 60 ans l’année prochaine et est atteint de la maladie de Parkinson. Voulons-nous voir Marty McFly à soixante ans avec cette maladie ? Nous ne voulons pas voir Retour vers le futur sans lui »a-t-il assuré, tout en soulignant qu’il lui était impossible de se faire remplacer sans être interrogé. « Nous avons vu cela à plusieurs reprises avec des séquelles qui reviennent au puits après de très nombreuses années, et ils disent ‘Eh bien, ma vie aurait été meilleure si je n’avais pas vu Star Wars : La Menace Fantôme‘. Nous ne voulons pas être ces gars qui font un film avec la seule intention de gagner de l’argent », a-t-il souligné.