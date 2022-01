Le live-action de He-Man produit par Netflix a déjà trouvé son nouvel acteur

Le héros qui a conquis des milliers de spectateurs dans les années 80, he-man, reviendra sur grand écran avec une nouvelle adaptation live-action. Le film qui avait auparavant essuyé des revers en raison du départ de Noé Centineo, un acteur qui serait chargé de jouer le rôle du champion d’Eternia, a revu la lumière. Netflix Oui Mattel Inc., ils travaillent sur le développement du film « Maîtres de l’Univers », production dont le tournage commencera cette année et qui a apparemment déjà trouvé son nouveau He-Man.

Netflix a obtenu les droits de ce nouvel épisode de He-Man, qui sera une première exclusive sur la plateforme, et a annoncé que l’acteur Kyle Allen Il assumera le rôle du prince Adam. Le jeune acteur américain est surtout connu pour ses rôles dans des productions telles que »West Side Story » Oui »Histoire d’horreur américaine ». Robert Brenner producteur exécutif de Mattel Films, a célébré l’accord avec Netflix et le casting du nouvel acteur en disant :

« Nous espérons montrer au public que tout peut arriver à Eternia. Nous continuons à débloquer cette franchise mondiale de nouvelles façons, et nous avons hâte de voir Kyle combattre Skeletor dans cette saga épique en direct. »

La production sera en charge de la Nee frères, qui ont travaillé sur des films tels que »The Lost City » et »Band of Robbers », en plus d’être responsables du scénario avec David Callaham, qui a travaillé sur » Shang-Shi » de Marvel et » Wonder Woman 1984 » de DC.

« Nous avons toujours été inspirés par le monde fantastique d’Eternia. Ce film a duré 14 ans pour nous et nos partenaires et nous sommes très heureux de raconter une toute nouvelle histoire pour »Masters of the Universe » avec les frères Nee et Dave Callaham pour Mattel et Netflix et de la partager avec un monde public. » , ont exprimé les producteurs des images, Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch.

La production devrait commencer à l’été 2022, donc on ne sait toujours pas quand la fenêtre de sortie de cette production pourrait être.