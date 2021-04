Le live-action de ‘Gundam’ a confirmé le début de sa production

Neostrata Restore Crème Bionic 12 PHA 40g

Innovatrice, cette crème anti-âge émolliente a une action hydratante et lissante intense. Régénérante c'est un soin anti-âge.Des tests ont confirmé la douceur exceptionnelle de cette crème non irritante. Elle convient aux peaux matures et sensibles.Sa formule riche aide à apaiser la peau agressée et diminue