Le lit en carton du village olympique se casse avec neuf athlètes

Il semble que les lits en carton du village olympique aient vu un parcelle plus d’action que prévu, car les gens essaient d’établir combien de poids ils peuvent supporter – et il a fallu un total de neuf athlètes pour en briser un. Vous pouvez regarder des séquences vidéo ici :

Au début de la vidéo, il explique : « J’ai eu beaucoup de questions sur les lits du village olympique, alors aujourd’hui, nous allons vérifier et voir combien d’Israéliens il faut pour casser un de ces lits en carton.

Le lit cède finalement après que neuf hommes adultes ont sauté simultanément et même alors, le tout ne s’effondre pas – au lieu de cela, les lattes cèdent.

La vidéo de Ben a été regardée par plus de 420 000 personnes et compte plus de 57 000 likes. Il a sous-titré son message : « Quelqu’un a-t-il un lit d’appoint pour moi ? »