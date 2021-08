Le lifting de la Honda Amaze est présenté avant son lancement le 18 août : les réservations sont ouvertes pour une berline compacte rafraîchie

04 août 2021 13:40:55 IST

Le lifting Honda Amaze devrait être lancé le 18 août 2021. C’est en 2018 que la deuxième génération d’Amaze a été introduite, et il est maintenant temps pour la berline compacte de Honda – également le modèle le plus vendu de l’entreprise dans le pays – de recevoir une mise à jour de la quarantaine. Honda a publié un teaser flou du lifting Amaze, qui donne un aperçu de ce qui va changer avec le rival Maruti Suzuki Dzire à l’extérieur. Les commandes sont maintenant prises pour le lifting Amaze, les acheteurs ayant la possibilité de le réserver en payant 21 000 Rs chez un concessionnaire Honda, ou en effectuant un paiement de 5 000 Rs en ligne.

Le teaser confirme que le lifting Honda Amaze évite tout changement important de la tôle et conserve en grande partie le design et le style du modèle pré-lifting, même le visage de la berline semblant inchangé pour la plupart. Cependant, dans une vidéo teaser, Honda a révélé que le lifting Amaze sera livré avec des phares à projecteur à LED, une calandre révisée avec des bandes chromées supplémentaires et des feux arrière légèrement révisés avec des guides de lumière à LED. Le teaser met également en lumière les nouvelles jantes en alliage du lifting Amaze.

De plus, le lifting Honda Amaze est configuré pour obtenir une nouvelle sellerie, de nouvelles options de garniture intérieure et quelques fonctionnalités supplémentaires, avec des variantes de spécifications inférieures également définies pour obtenir une liste de fonctionnalités plus longue.

En termes de groupes motopropulseurs, le lifting Honda Amaze reprendra les unités du modèle actuel – un moteur essence quatre cylindres de 1,2 litre développant 90 ch et 110 Nm de couple, et un quatre cylindres diesel de 1,5 litre produisant 100 ch et 215 Nm de couple. Une boîte manuelle à cinq vitesses est standard avec les deux options de moteur, et les deux ont également l’option d’une boîte automatique CVT – mais il faut noter que la version diesel-CVT de l’Amaze a une puissance de 80 ch et 160 Nm.

Attendez-vous à ce que les prix du lifting Honda Amaze soient légèrement supérieurs aux prix du modèle actuel, qui vont de Rs 6,32 lakh à Rs 11,11 lakh (ex-salle d’exposition). La Honda Amaze continuera de rivaliser avec les Maruti Suzuki Dzire, Ford Aspire, Tata Tigor et Hyundai Aura.

.

