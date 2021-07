Le lieu des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qu’est-ce qu’il a inspiré ? Saitama de One Punch-Man

L’univers de l’anime a plusieurs titres disponibles pour divertir ses téléspectateurs, et l’un des plus choisis ces derniers temps est Un coup de poing. Telle est la clameur qui a été gagnée qu’il s’agissait de l’un des retraits que les utilisateurs du service Netflix ont le plus regretté ce mois-ci, bien que les fans aient la possibilité de voir ses épisodes sur la plateforme Crunchyroll.

Au cas où vous ne l’auriez pas vu, voici son synopsis : « Saitama a commencé comme un héros par pur passe-temps, et après trois ans d’entraînement extrêmement dur, il a atteint un tel niveau de force qu’il peut vaincre n’importe quel ennemi avec un seul coup de poing. Maintenant, la vie passionnante à laquelle il s’attendait est devenue celui de l’ennui le plus total. Mais y aura-t-il quelqu’un à son niveau parmi tous les héros du monde ? Et un méchant capable de l’éclipser ? « .

Le manga a été créé par l’artiste Un et il a été publié pour la première fois le 3 juillet 2009 en tant que webcomic qui a rapidement gagné en popularité en atteignant 8 millions de vues. Peut-être avez-vous remarqué que le nom du personnage principal vient d’une ville du Japon et c’est parce que l’auteur est né et vit actuellement dans la préfecture de Saitama, qui est situé sur l’île de Honshū.

Cet endroit est actuellement l’un des sites les plus importants des Jeux Olympiques qui se développent dans la nation japonaise, car il y a le Super arène de Saitama. Le stade, d’une capacité de 37 000 personnes, peut accueillir divers sports, mais en Tokyo 2020 est la maison de basketball, où brilleront les stars de la NBA.







En plus des disciplines sportives telles que football, boxe et patinage artistique, c’est aussi un endroit approprié pour concerts, conférences et autres événements. Il a aussi l’attrait d’avoir le Musée John Lennon dans lequel sont exposés les souvenirs originaux du membre des Beatles. Ici, nous nous concentrons uniquement sur le siège, mais la ville de Saitama contient plus d’attractions qui ont sûrement été une source d’inspiration pour Un coup de poing, tout comme le département de Setagaya, Tokyo.